Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΝΕΔ μετά τις εκλογές.

Η θητεία του Θεοχάρη Φιλιππόπουλου στη θέση του προέδρου της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου (ΕΝΕΔ) ανανεώθηκε κατά τις αρχαιρεσίες που έγιναν την Τρίτη.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Θεοχάρης Φιλιππόπουλος (ATTICA MEDIA GROUP)

Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Ηλιόπουλος (ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ)

Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Δήμας (ALTER EGO)

Ταμίας: Παναγιώτης Γεωργόπουλος (LIQUID MEDIA)

Μέλος: Marco Struecker (ANTENNA)

Μέλος: Σμαρώ Κουρή (PRIME APPLICATIONS)

Ο Θεοχάρης Φιλιππόπουλος ευχαρίστησε τα μέλη της Ένωσης για την ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του. Ακολούθησε ενημέρωση των νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου για τις μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες της ΕΝΕΔ και τις τελευταίες εξελίξεις επί όλων των ανοιχτών θεμάτων.