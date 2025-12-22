Πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Ασφαλιστικής εξελέγη ο Γεώργιος Κώτσαλος.

Τη νέα σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου ανακοίνωσε η Εθνική Ασφαλιστική, κατόπιν απόφασης που ελήφθη τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025. Η αλλαγή στη διοικητική δομή εντάσσεται στο πλαίσιο της πορείας της εταιρείας για την ολοκλήρωση του επιχειρησιακού και ψηφιακού μετασχηματισμού της.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ο Γεώργιος Κώτσαλος. Στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου παραμένει ο Δημήτρης Μαζαράκης, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν επίσης ο Γεώργιος Γεωργόπουλος, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής και Group Chief Human Resources Officer του Όμιλος Πειραιώς, ο Θεόδωρος Γναρδέλλης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής και Group Chief Financial Officer του Ομίλου Πειραιώς, ο Βασίλειος Κουτεντάκης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής και Chief Retail Banking Officer του Ομίλου Πειραιώς, καθώς και ο Χαράλαμπος Μαργαρίτης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής και Group Chief Operating Officer του Ομίλου Πειραιώς, ως μη ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη συμμετέχουν οι Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου, Χαράλαμπος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Abu Dhabi National Insurance Company, και Δέσποινα Ξενάκη.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κώτσαλος ανέφερε ότι αναλαμβάνει την προεδρία της Εθνικής Ασφαλιστικής σε μια περίοδο εξελίξεων για την εταιρεία, με στόχο τη σύνδεση της υφιστάμενης λειτουργίας της με σύγχρονες τεχνολογικές και οργανωτικές πρακτικές. Από την πλευρά του, ο κ. Μαζαράκης δήλωσε ότι η συμμετοχή των νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να υποστηρίξει την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με την ολοκλήρωση της ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εθνική Ασφαλιστική γνωστοποίησε ότι ολοκληρώνεται η θητεία των Αθανασίου Ζαρκαλή, Βασιλείου Μαστρόκαλου και Σταύρου Καραγρηγορίου, τους οποίους ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους κατά το προηγούμενο διάστημα.