Σε περαιτέρω επενδύσεις σε σύγχρονες ψηφιακές λύσεις προχωρά η Εθνική Ασφαλιστική, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών, των εργαζομένων και των συνεργατών της. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία σχεδίασε και ανέπτυξε την ψηφιακή πλατφόρμα MyEthniki, ενώ παράλληλα παρουσιάζει το νέο MyEthniki App για smartphones και tablets.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το MyEthniki App ενσωματώνει όλες τις βασικές υπηρεσίες της πλατφόρμας MyEthniki και τις φέρνει απευθείας στις φορητές συσκευές των χρηστών, τόσο σε iOS όσο και σε Android, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και εύχρηστη ψηφιακή εμπειρία εξυπηρέτησης.

Μέσω της νέας εφαρμογής, οι ασφαλισμένοι αποκτούν άμεση πρόσβαση στα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους, με δυνατότητα παρακολούθησης των παροχών και των καλύψεών τους σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, μπορούν να ενημερώνονται για τα ασφάλιστρά τους και να τα εξοφλούν ηλεκτρονικά, με απλές διαδικασίες και υψηλά επίπεδα ασφάλειας.

Το MyEthniki App παρέχει επίσης τη δυνατότητα ενεργοποίησης πάγιας εντολής για συγκεκριμένους ασφαλιστικούς κλάδους, πρόσβαση σε χρήσιμα έγγραφα, καθώς και εύκολο εντοπισμό του δικτύου συνεργαζόμενων νοσοκομείων και συνεργείων, με βάση τη γεωγραφική τοποθεσία του χρήστη. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η εφαρμογή καθοδηγεί τον ασφαλισμένο στα απαραίτητα βήματα, ενώ επιτρέπει την υποβολή αιτημάτων και την άμεση γραπτή επικοινωνία με την εταιρεία, χωρίς αναμονή και απευθείας μέσα από το περιβάλλον της εφαρμογής.

Παράλληλα με τη διάθεση της νέας εφαρμογής, η Εθνική Ασφαλιστική προχωρά και σε αναβάθμιση της ψηφιακής πλατφόρμας MyEthniki, επενδύοντας στη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη διεύρυνση των ψηφιακών δυνατοτήτων της.

Το MyEthniki App είναι διαθέσιμο για εγκατάσταση μέσω του Google Play και του Apple App Store, καθώς και μέσω σχετικού συνδέσμου που έχει αναρτηθεί από την εταιρεία.

