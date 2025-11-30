Πίσω από το μέγεθος και τη δυναμική της κίνησης, αναδύονται μια σειρά από προκλήσεις που θα καθορίσουν τόσο τη μελλοντική πορεία της Πειραιώς όσο και την αρχιτεκτονική της ασφαλιστικής αγοράς.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς, έναντι 600 εκατ. ευρώ, σηματοδοτεί ένα κομβικό σημείο για τον ασφαλιστικό κλάδο.

Ωστόσο, πίσω από το μέγεθος και τη δυναμική της κίνησης, αναδύονται μια σειρά από προκλήσεις που θα καθορίσουν τόσο τη μελλοντική πορεία της Πειραιώς όσο και την αρχιτεκτονική της ασφαλιστικής αγοράς. Η μεγαλύτερη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία αποτελεί πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο, αλλά συνοδεύεται από σύνθετα επιχειρησιακά και τεχνικά βάρη, τα οποία η νέα ιδιοκτησία καλείται να αντιμετωπίσει άμεσα και στρατηγικά.

Πρώτη και σημαντικότερη πρόκληση είναι η εξυγίανση του κλειστού χαρτοφυλακίου ισόβιων προγραμμάτων Υγείας και Ζωής. Το χαρτοφυλάκιο αυτό, το οποίο περιλαμβάνει προϊόντα που δεν διατίθενται πλέον στην αγορά, ανήλθε στα 229,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024 και παραμένει διαχρονικά ζημιογόνο. Η ζημιά των ισόβιων προγραμμάτων υγείας μόνο για το 2024 έφθασε τα 17,48 εκατ. ευρώ, ενώ άλλες 4,68 εκατ. ευρώ προήλθαν από το νέο χαρτοφυλάκιο υγείας, επιβεβαιώνοντας ότι ο τομέας των αποζημιώσεων υγείας εξακολουθεί να ασκεί σημαντική πίεση στα αποτελέσματα. Με τη λήξη του μηχανισμού κατανομής κινδύνου μεταξύ CVC και Εθνικής Τράπεζας, η Πειραιώς αναλαμβάνει πλέον εξ ολοκλήρου την ευθύνη διαχείρισης και εξορθολογισμού αυτού του «βαριδιού», το οποίο απαιτεί τεχνογνωσία, κεφάλαια και χρόνο για να ισορροπήσει.

Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση αφορά την τεχνολογική και οργανωτική αναβάθμιση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Παρά το μέγεθός της, η εταιρεία χρειάζεται εκτεταμένο εκσυγχρονισμό συστημάτων, βελτίωση διαδικασιών και ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών της. Ο εκσυγχρονισμός αυτός απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, ενώ πρέπει να υλοποιηθεί ταυτόχρονα με την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός αυξάνεται και οι απαιτήσεις των πελατών για ψηφιακή εξυπηρέτηση είναι υψηλότερες από ποτέ.

Τρίτη πρόκληση είναι η ενσωμάτωση του ασφαλιστικού βραχίονα στον όμιλο Πειραιώς. Η τράπεζα επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ευρύτερο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα, όπου η Εθνική Ασφαλιστική θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο. Το εγχείρημα όμως απαιτεί συντονισμένη στρατηγική: αναπροσαρμογή προϊόντων, εκπαίδευση του δικτύου, ευθυγράμμιση εμπορικών στόχων και ανάπτυξη νέων λύσεων που θα ανταποκρίνονται στο προφίλ των τραπεζικών πελατών. Η μετάβαση από συνεργασίες με τρίτες ασφαλιστικές εταιρείες –όπως η NN και η Ergo– σε πλήρη εσωτερική παραγωγή προϊόντων αναμένεται να είναι σταδιακή αλλά και σύνθετη, δημιουργώντας επιχειρησιακές και συμβατικές προκλήσεις.

Παράλληλα, η εξαγορά ανατρέπει τις ισορροπίες στην ασφαλιστική αγορά, δημιουργώντας πίεση στους βασικούς παίκτες να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους. Η απεμπλοκή της Πειραιώς από τις συνεργασίες με NN Hellas και Ergo, παρά τις ισχύουσες συμβάσεις, θεωρείται από την αγορά ότι θα επισπευσθεί, καθώς η τράπεζα επιδιώκει να εντάξει προϊόντα της Εθνικής Ασφαλιστικής στα γκισέ της πριν από το 2026. Η κίνηση αυτή αφήνει δύο ισχυρές εταιρείες σε αναζήτηση νέου τραπεζικού εταίρου, ενώ η Εθνική Τράπεζα, που αποδεσμεύτηκε από την άλλοτε θυγατρική της, αναζητά νέο στρατηγικό συνεργάτη. Οι NN, Ergo και Allianz εξετάζουν τις επιλογές τους, δημιουργώντας ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού για μια θέση στο μεγαλύτερο τραπεζικό δίκτυο της χώρας.