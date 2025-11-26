Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) ζητά την άμεση απόσυρση της εγκυκλίου, υποστηρίζοντας ότι οδηγεί σε μονομερείς και παράτυπες τροποποιήσεις υφιστάμενων ασφαλιστικών συμβάσεων.

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί στον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης η νέα εγκύκλιος της Εθνικής Ασφαλιστικής σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του Δικαιώματος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ) ζητά την άμεση απόσυρση της εγκυκλίου, υποστηρίζοντας ότι οδηγεί σε μονομερείς και παράτυπες τροποποιήσεις υφιστάμενων ασφαλιστικών συμβάσεων.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα της ΕΑΔΕ, η εγκύκλιος με αριθμό 2025_25 προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του Δικαιώματος Συμβολαίου στα προγράμματα Full Health, Προνομιακή Προστασία και Βασική Προστασία. Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη αναστάτωση είναι ότι η αλλαγή θα εφαρμοστεί και στα ήδη εν ισχύει συμβόλαια, με την έναρξη των ανανεώσεών τους από την 1η Φεβρουαρίου 2026.

Η ΕΑΔΕ κάνει λόγο για «όχημα τροποποίησης υφιστάμενων ασφαλιστικών συμβάσεων» και εκφράζει την έντονη αντίθεσή της, υπογραμμίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια παραβιάζει τον νόμο αλλά και τις συμφωνημένες δεσμεύσεις μεταξύ εταιρείας και ασφαλισμένων. Παράλληλα, καλεί την Εθνική Ασφαλιστική να ανακαλέσει άμεσα την εγκύκλιο.

Η Ένωση, που εκπροσωπεί όλες τις βαθμίδες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης – Πράκτορες, Συντονιστές και Μεσίτες – τονίζει ότι παρεμβαίνει με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων τόσο των επαγγελματιών του κλάδου όσο και των ασφαλισμένων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΔΕ τονίζει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, διαμηνύοντας πως οποιαδήποτε αλλαγή σε συμβατικές υποχρεώσεις πρέπει να γίνεται με διαφάνεια και πάντα εντός των πλαισίων που ορίζει η νομοθεσία.