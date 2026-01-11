Η εκκολαπτόμενη, οιονεί-ειδολογική διαφοροποίηση μεταξύ άδολων αθώων κι εν γένει ενόχων, εντάσσεται σε ακρο-δεξιές αντιλήψεις, όσο κι αν ορισμένοι θέλουν να την παρουσιάσουν σαν «καθαρτήρια διαδικασία».

Η κόλαση έχει γεμίσει από ανθρώπους παρθένους- υπερήφανους και ο παράδεισος από μετανοημένους αμαρτωλούς

Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος, πάπα-ΤΥΧΩΝ-ο «γλυκός» ασκητής.

Απορώ με τον τρόπο που ορισμένα ΜΜΕ ανασταίνουν και θάβουν τους διάφορους πολιτικούς αστέρες (άντρες/γυναίκες).

Κάνουν ότι προβάλλουν κάποιον/αν, μετά αλλάζουν ‘γραμμή’ κι εξ-αφανίζουν τον/την κάποιον/αν υπέρ κάποιου/κάποιας άλλου/άλλης και πάει λέγοντας (και γράφοντας) μέχρι τελικού ευτελισμού των πουλέν τους.

Βέβαια, όπως είχε σημειώσει ένας φιλόσοφος «όταν κάνεις τον εαυτό σου σκουλήκι, μη διαμαρτύρεσαι που σε πατάνε», αλλά παραπάει αυτή η κατάσταση.

Μπορεί να φέρονται οι περισσότεροι «αρχηγίσκοι» σαν τυχοδιώκτες πολιτικάντηδες, όμως άνθρωποι είναι κι αυτοί και έχουν δικαίωμα σε ένα μίνιμουμ σεβασμό.

Από την άλλη ο περιβόητος «σοφός λαός» (sic) που αρέσκεται, σχεδόν μαζοχιστικά να τον παραπλανούν, επειδή φοβάται να ανα-γνωρίσει την αλήθεια του χθες (και τις ευθύνες του),υποκύπτει (μάλλον εκουσίως) στο ψέμα για το αύριο.

Επειδή τον πείσανε ότι με μάγους κι εξορκιστές θα εκ-διώξει το Κακό, μπαίνει εύκολα στο τρυπάκι του παραλογισμού μιας μεταφυσικής προσέγγισης της πολιτικής, συμπλέοντας μ’ εκείνους τους "πονηρούς" του μηδενισμού, που τάχα ψηφίζουν για πλάκα, αλλά που στην πραγματικότητα εκδικούνται καθετί που δεν τους "ομοιάζει" (εάν δεν εξ-υπηρετούν ιδιοτελώς κάποιο σχέδιο).

Από το failed state στα failed politics κι από εκεί στα failed movements κι από το πολιτικό στο απολίτικο Τίποτα μιας νέας κατευθυνόμενης (αυτ)απάτης δημοσιεύματα.

Σε αυτό το τοπίο της ολικής επαναφοράς των νεοτραμπικών θαυμάτων της Αποκάλυψης της θυματοποιημένης αθωότητας καλό θα ήταν η Αριστερά (ή ότι έχει απομείνει από αυτήν) να πάψει να πέφτει στην παγίδα που της στήνουν οι άλλοι και ν’ αναζητήσει την αλήθεια της πραγματικής ζωής.

Για τους υπόλοιπους αφελείς προτείνω να πάψουν για ένα χρονικό διάστημα να διαβάζουν δημοσκοπήσεις με το ψευδο-ερώτημα του "εάν" σε προσωποποιημένες κατασκευές σωτήρων.

ΥΓ: Θυμίζω ότι συχνά το αντίδοτο σε μία ασθένεια αποδεικνύεται θανατηφόρο, ακόμα κι αν το παρασκεύασαν ιερομόναχοι.

(Ο Γιάννης Πανούσης είναι καθηγητής εγκληματολογίας, πρώην υπουργός)