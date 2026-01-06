Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Παρίσι για το ουκρανικό ζήτημα, με τις 35 χώρες της «Συμμαχίας των Προθύμων» να επικυρώνουν σήμερα τη «Διακήρυξη του Παρισιού», η οποία περιγράφει λεπτομερώς τις ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για σταθερή και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος χαιρέτισε την «επιχειρησιακή σύγκλιση» μεταξύ των μελών του.

Το SkyNews αναφέρει ότι ο ίδιος δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως «οι εγγυήσεις ασφαλείας που οι χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, του συνασπισμού προβλέπουν να παράσχουν με την αμερικανική υποστήριξη μετά το υποθετικό τέλος των εχθροπραξιών είναι «το κλειδί για να διασφαλιστεί ότι ποτέ μια ειρηνευτική συμφωνία δεν μπορεί να σημαίνει παράδοση της Ουκρανίας και ότι ποτέ μια ειρηνευτική συμφωνία δεν μπορεί να σημαίνει νέα απειλή για την Ουκρανία από τη Ρωσία».

Όπως έγινε γνωστό, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία συμφωνούν να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας. Στο πλαίσιο της Διακήρυξης, η Μεγάλη Βρετανία, η Ουκρανία και η Γαλλία υπέγραψαν δήλωση προθέσεων για την ανάπτυξη δυνάμεων στην Ουκρανία, σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τη Διακήρυξη του Παρισιού «πολύ συγκεκριμένη», σημειώνοντας ότι το Κίεβο γνωρίζει ήδη ποιες χώρες θα συμμετάσχουν και τι θα συνεισφέρει η καθεμία. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπήρξε πρόοδος και στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με την παρακολούθηση της ειρήνης.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας Ευρωπαίων και Αμερικανών συμμάχων, εκτιμώντας ότι «βρισκόμαστε πιο κοντά στην ειρήνη από ποτέ». Ταυτόχρονα, προειδοποίησε ότι «τα δυσκολότερα μέτρα είναι ακόμη μπροστά μας», παρουσιάζοντας ορισμένες λεπτομέρειες της δήλωσης προθέσεων, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία των στρατιωτικών «κόμβων». Ο Στάρμερ επανέλαβε, ωστόσο, την εκτίμηση ευρωπαϊκών κύκλων ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν είναι έτοιμος για ειρήνη». «Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει το αντίθετο: νέες φρικτές επιθέσεις στην Ουκρανία, με θανάτους και τραυματισμούς αμάχων και διακοπή της ηλεκτροδότησης για εκατομμύρια ανθρώπους στην “καρδιά” του χειμώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μια συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία με αποστολές πολιτικού και στρατιωτικού χαρακτήρα επί του εδάφους, δήλωσε στο Παρίσι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο πλαίσιο της συνόδου της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων». «Θα συνδράμουμε με τις πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ επί του πεδίου. Η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός», ανέφερε ο Κόστα, προσθέτοντας ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός συστήματος πολιτικά και νομικά δεσμευτικών εγγυήσεων ασφάλειας, που θα ενεργοποιηθούν μόλις τεθεί σε ισχύ εκεχειρία, σύμφωνα με το SkyNews.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι «στεκόμαστε συλλογικά στο πλευρό της Ουκρανίας» και ότι από τη σημερινή συνάντηση προέκυψε «ισχυρή επίδειξη ενότητας», εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως «ένα ασφαλές, σταθερό και ευημερούν μέλλον βρίσκεται μπροστά».

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι οι εταίροι που συζητούν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία δεν αναμένουν την παρουσία Πολωνικών στρατευμάτων στη χώρα.

Ανέφερε ότι το Κίεβο «συζητά σοβαρά για συμβιβασμό» στον πόλεμο με τη Ρωσία και ότι πρέπει να διατηρηθεί η αλληλεγγύη στη διατλαντική πίεση προς τη Μόσχα. Πρόσθεσε ότι η ενότητα μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών στο ουκρανικό ζήτημα «φαίνεται σήμερα να είναι διασφαλισμένη».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι η «Συμμαχία των Προθύμων» προωθεί εγγυήσεις ασφάλειας τύπου ΝΑΤΟ για την Ουκρανία και ότι οι συνομιλίες στο Παρίσι ανέδειξαν ενότητα μεταξύ Ουκρανίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο ασφάλειας, με τα μέλη της συμμαχίας να συμφωνούν στην ανάγκη διατήρησης της πίεσης προς τη Ρωσία.

Από την πλευρά του, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι η Ισπανία θα προτείνει τη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεών της στην Ουκρανία για την εδραίωση της ειρήνης, εφόσον προηγηθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ανέφερε ότι «η Ισπανική κυβέρνηση θα προτείνει να ανοίξει ο δρόμος για στρατιωτική συμμετοχή στην Ουκρανία», προσθέτοντας ότι προτίθεται να συζητήσει το ενδεχόμενο αυτό με τα βασικά πολιτικά κόμματα της χώρας του.

Η Διακήρυξη καθορίζει τα «στοιχεία των εγγυήσεων ασφαλείας». Αυτά περιλαμβάνουν:

– Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ με συνεισφορές από διάφορα έθνη.

– Μία ουκρανική δύναμη 800.000 ανδρών με την «εκπαίδευση, τις δυνατότητες και όλους τους απαραίτητους πόρους για να διασφαλίσει ότι αυτός ο στρατός μπορεί να αποτρέψει οποιαδήποτε νέα επιθετικότητα

– Συνέχιση των εργασιών για τη δημιουργία μιας «πολυεθνικής δύναμης στον αέρα, στη θάλασσα και στην ξηρά για την παροχή διαβεβαίωσης μετά την κατάπαυση του πυρός».

– Και οι σύμμαχοι της Ουκρανίας δεσμεύονται νομικά να υποστηρίξουν την Ουκρανία «σε περίπτωση νέας επίθεσης από τη Ρωσία».

Στα σχέδια περιλαμβάνονται η δημιουργία μονάδας συντονισμού και η εγκατάσταση στρατιωτικών κόμβων σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, καθώς και η κατασκευή προστατευμένων εγκαταστάσεων για όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό.