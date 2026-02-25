Ο Τραμπ συζήτησε με τον Ζελένσκι πριν από τις νέες συνομιλίες στη Γενεύη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην οποία συμμετείχαν επίσης οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε πριν από τις νέες συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν αύριο, Πέμπτη, μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτηση επανέλαβε την επιθυμία του για συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Οι ομάδες μας εργάζονται εντατικά και τους ευχαρίστησα για τη δουλειά τους και την ενεργό συμμετοχή τους στις διαπραγματεύσεις και τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Συζητήσαμε ζητήματα που οι εκπρόσωποί μας θα εξετάσουν αύριο στη Γενεύη κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης, όπως και τις προετοιμασίες για την επόμενη συνάντηση των πλήρων διαπραγματευτικών ομάδων σε τριμερή μορφή, στις αρχές Μαρτίου. Αναμένουμε ότι αυτή η συνάντηση θα δημιουργήσει μια ευκαιρία να μεταφερθούν οι συζητήσεις σε επίπεδο ηγετών», επεσήμανε ο Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «υποστηρίζει αυτή τη σειρά βημάτων. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος προκειμένου να επιλυθούν όλα τα σύνθετα και ευαίσθητα ζητήματα και τελικά να τερματιστεί ο πόλεμος», τόνισε.

Τέλος, τόνισε ότι το Κίεβο εκτιμά τον μηχανισμό PURL του ΝΑΤΟ, για τον εξοπλισμό της Ουκρανίας με αμερικανικά όπλα. «Αυτός ο χειμώνας είναι ο πιο δύσκολος για την Ουκρανία, αλλά οι πύραυλοι για τα συστήματα αεράμυνας που αγοράζουμε από τις ΗΠΑ μας βοηθούν να ξεπεράσουμε αυτές τις προκλήσεις και να προστατεύσουμε ζωές», έγραψε στην ανάρτησή του.

