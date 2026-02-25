Η Τόνια Σωτηροπούλου μίλησε για τα τραγούδια και του στίχους του Κωστή Μαραβέγια.

Καλεσμένη στο event που διοργάνωσαν οι Rainbow Mermaids βρέθηκε η Τόνια Σωτηροπούλου, όπου μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον Κωστή Μαραβέγια, στη σχέση τους και στα τραγούδια του.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η ίδια, στάθηκε στους στίχους που δημιουργεί ο καλλιτέχνης, ενώ αποκάλυψε πως τα πιο ωραία του τραγούδια του δεν τα έχει γράψει για εκείνη, αφού τότε δεν ήταν μαζί στη ζωή.

«Αρχικά τα πιο ωραία τραγούδια του δεν είναι για μένα γιατί δεν είχαμε γνωριστεί. Όταν κάποιο τραγούδι ή στίχος μπορεί να έχει γραφτεί για μένα το καταλαβαίνω. Και του λέω: ναι… αυτό είναι για μένα;».

Σε δεύτερο χρόνο, σχολίασε το γεγονός πως ο Κωστής Μαραβέγια, όταν δημιουργεί, διαμορφώνει ένα ολόκληρο σύμπαν που εξυπηρετεί το σκοπό του: «Επηρεάζεται από πάρα πολλά πράγματα και κάπως συνθέτει ένα σύμπαν που έχει μία βάση. Τη βάση αυτή πλέον την καταλαβαίνω. Πολλές φορές, όταν γράφει για μουσική, για ταινίες ας πούμε ή σειρές, που είναι τραγούδι… μπορεί να γράφει παραγγελιά. Οπότε κάπως εγώ λέω: «Καλά, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ ρομαντικό… είναι για μένα;». Και μου απαντάει: Όχι, διάβασα το σενάριο και…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgnzc5d2ks95?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, στην ίδια εκδήλωση η Τόνια Σωτηροπούλου, μίλησε για τη συμμετοχή της σε ταινία του Τζέιμς Μποντ, αποκαλύπτοντας πως κράτησε ως ενθύμιο ένα μπουκάλι από το οποίο είχε πιει νερό ο Ντάνιελ Κρεγκ: «Από την ταινία James Bond έχω κρατήσει την εμπειρία. Επίσης, κράτησα το μπουκάλι που είχε πιει νερό ο Ντάνιελ Κρεγκ, αλλά τώρα πια δεν μπορώ να το βρω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgnz8xrytbyx?integrationId=40599y14juihe6ly}