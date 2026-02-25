Ο Γιάννης Σμαραγδής απομονώθηκε στον τόπο καταγωγής της συζύγου του, κάνοντας ιστορική έρευνα για την ταινία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Στο σπίτι της συζύγου του στην περιοχή Λιβανάτες, φαίνεται να βρίσκεται της τελευταίες ημέρες ο Γιάννης Σμαραγδής με σκοπό να απομονωθεί, να εμπνευστεί και να ερευνήσει τα ιστορικά γεγονότα για την νέα ταινία που ετοιμάζει αφιερωμένη στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή «Το πρωινό», ο σκηνοθέτης, έπειτα από την επιτυχία της ταινίας «Καποδίστριας», ετοιμάζει το νέο του εγχείρημα.

Ο ίδιος, φαίνεται πως ακολουθεί την μέθοδο της απομόνωσης προκειμένου να αρχίσει να συλλαμβάνει και να δημιουργεί την κεντρική ιδέα της νέας του ταινίας, ενώ την ίδια τακτική είχε ακολουθήσει και για την παραγωγή του «Καποδίστρια».

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής, το νέο εγχείρημα του Γιάννη Σμαραδγή έχει σκοπό να φέρει στο προσκήνιο την ιστορική προσωπικότητα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgnxj3xfnuw1?integrationId=40599y14juihe6ly}