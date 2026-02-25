Η πρώτη πληρωμή έγινε το απόγευμα της Παρασκευής. Ποιοι πληρώνονται σήμερα.

Δεύτερη ημέρα πληρωμών η σημερινή για τις συντάξεις Μαρτίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι δικαιούχοι μπορούν να τα χρήματα στα ΑΤΜ από την προήγουμενη - και συγκεκριμένα σήμερα το απόγευμα μετά τις 16:00 - 17:00.

Υπενθυμίζεται πως κατ'αντιστοιχία αύριο Πέμπτη πληρώνονται και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ:

Επίδομα Παιδιού, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), Επίδομα Στέγασης, Επίδομα γέννησης, Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα, Στεγαστική Συνδρομή, Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, Σύνταξη Υπερηλίκων.