Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

Στα δυτικά γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη, την ανατολική νησιωτική χώρα και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας και τη Θράκη. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να σημειωθούν τις πρωινές ώρες στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα ειναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου.