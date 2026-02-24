Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό σήμερα Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.

Αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη και το βράδυ στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές, αναμένονται για σήμερα Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα πάντα με την ΕΜΥ, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι το βράδυ σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά νωρίς το πρωί.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα βαθμιαία θα πυκνώσουν, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής τη νύχτα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και βαθμιαία από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά τμήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Το βράδυ θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στον Κορινθιακό και στα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα 4 με 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 και στην Κρήτη τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νότια γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στα βόρεια αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν με πιθανότητα τοπικών βροχών τη νύχτα στα βορειότερα νησιά.

Ανεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια από δυτικές 4 με 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς και τη νύχτα θα ενισχυθούν.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.