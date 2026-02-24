Μέσω άρθρου στην «Καθημερινή».

Το Μαξίμου σηκώνει για τα καλά το γάντι που έχει πετάξει ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τις θέσεις του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Δεν είναι τυχαίο πως την Κυριακή, μέσω της «Καθημερινής», έσπευσε να του απαντήσει ο ίδιος ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο υπουργός Εξωτερικών θεωρείται ο «πατέρας» της πρότασης της ΝΔ και το πρόσωπο που θα αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθησή της.

Ταυτόχρονα όμως δείχνει πως ο Ευάγγελος Βενιζέλος αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς αντιπάλους του Μαξίμου. Και στο θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης ο υπ΄ αριθμόν ένα «εχθρός».

Β.Σκ.