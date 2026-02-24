Παρότι η παράταξη που στηρίζει πλέον η Χαριλάου Τρικούπη ενδέχεται να μην λάβει ούτε μια έδρα στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ.

«Θα σαρώσει στη ΓΣΕΕ» ο Γιάννης Παναγόπουλος και η ΠΑΣΚΕ. Οι εκτιμήσεις επιμένουν πως μπορεί να λάβουν ακόμα και πάνω από τις έδρες που διαθέτουν σήμερα στη Διοίκηση της Συνομοσπονδίας.

Ουκ ολίγα στελέχη επιμένουν να υπάρξει συμβιβασμός, με τη φόρμουλα της οικειοθελούς παραίτησης Παναγόπουλου, μετά τη μεγάλη, όπως αναμένεται, νίκη του στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πάντως, επιλέγει το πλήρες άδειασμα Παναγόπουλου και ΠΑΣΚΕ και τη δημιουργία μιας νέας συνδικαλιστικής παράταξης, ώστε να φανεί πως το ΠΑΣΟΚ «κόβει κάθε σύνδεση με τη διαφθορά».

Το ερώτημα είναι αν θα παραμείνει ως το τέλος σε αυτή τη φάση και αν το ΠΑΣΟΚ θα αντέξει σύγκρουση με την ΠΑΣΚΕ αμέσως μετά το Συνέδριό του.

Β.Σκ.