Στην εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες αναφέρθηκε σε νέο του βίντεο ο Σάκης Αρναούτογλου.

Όπως ενημέρωσε ο Σάκης Αρναούτογλου, το Σάββατο 21/2, τις τελευταίες ημέρες δεν κατέστη δυνατό να μεταδοθούν τα δελτία καιρού, λόγω ενός τεχνικού προβλήματος που προέκυψε.

«Είχαμε αυτό το τεχνικό πρόβλημα όπως ανέφερα και τώρα πάμε να δούμε την εξέλιξη του καιρού» τόνισε αρχικά.

Για σήμερα, ανέφερε πως ο καιρός είναι πολύ καλός αν και στην Κρήτη υπάρχουν κάποιες συννεφιές.

Για αύριο, Τρίτη 24/2, κατεβαίνουν κάποιες βροχές και κάποιες παροδικές χιονοπτώσεις οι οποίες θα φτάσουν το βράδυ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Μάλιστα, τοπικές διάσπαρτες βροχές θα επηρεάσουν τα Βαλκάνια. Επίσης, θα πέσει η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα από το απόγευμα.

Για την Τετάρτη 25/2, αναμένεται καλός ο καιρός σχεδόν παντού.

Για την Πέμπτη 26/2, αναμένονται λίγες συννεφιές που θα πυκνώσουν και κατά τη διάρκεια της επομένης, δηλαδή την Παρασκευή 27/2.

Επίσης, επισήμανε πως όσοι ταξιδέψουν στα νησιά ου Αιγαίου στα τέλη του μήνα, καλό είναι να παρακολουθούν τον καιρό σε περίπτωση που ενισχυθεί ο βοριάς λίγο παραπάνω.

Παράλληλα, τόνισε πως αυτή την εβδομάδα υπάρχουν «κατεβασιές κρύου. Παραμένουμε σε χειμωνιάτικη ψύχρα-κρύο», κατάσταση που παραμένει μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου.

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούγολου:

«Φίλες και φίλοι,

Παράλληλα, οι αυξημένες υποχρεώσεις μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μου επέτρεψαν να βρω άμεσα εναλλακτική λύση.

Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για την απουσία των δελτίων αυτές τις ημέρες.

Με το που αποκατασταθεί το τεχνικό ζήτημα, τα δελτία καιρού θα επανέλθουν κανονικά, με την ίδια συνέπεια και υπευθυνότητα που γνωρίζετε.

Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και τη στήριξή σας. Με εκτίμηση Σάκης Αρναούτογλου».