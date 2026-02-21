Τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, ενημερώνει για τον καιρό της Καθαράς Δευτέρας λέγοντας πως θα είναι σύμμαχός μας, αφού σταδιακά σε όλη τη χώρα, η κακοκαιρία θα εξασθενήσει.

Όπως επισημαίνει: «Με σύμμαχο τον καιρό οι αποκριάτικες παρελάσεις και τα Κούλουμα... Καλημέρα!

Στην ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα θα επιμείνει για λίγες ώρες ακόμα η κακοκαιρία και σταδιακά θα εξασθενήσει.Στη συνέχεια βελτιώνεται ο καιρός.

Συγκεκριμένα :

Κυριακή Αποκριάς : Βελτιωμένος καιρός με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη , Πελοπόννησο. Σταδιακά τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη.

Καθαρά Δευτέρα: Γενικά αίθριος με λίγες βροχές στην Κρήτη.

Υ.Γ : Τουλάχιστον για μία εβδομάδα θα απολαύσουμε αρκετό ήλιο, με βοριαδάκι που θα διατηρεί την ατμόσφαιρα καθαρή.

Καλή Σαρακοστή!».

