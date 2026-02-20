Πάλι καλά που συγκρατήθηκε γιατί, ως ...γνωστόν, στην κατοχή «οι Γερμανοί ήταν σύμμαχοί μας»!

Σε επικίνδυνους ατραπούς οδεύει η χώρα με τα φαντάσματα του παρελθόντος να επιστρέφουν.

«Περισσότερους Έλληνες εκτέλεσαν οι κομμουνιστές παρά οι Γερμανοί», είπε σε εμφάνισή της η Αφροδίτη Λατινοπούλου με αποτέλεσμα να ωχριούν μπροστά της αυτοί που στην κατοχή προσπαθούσαν να μας πείσουν πως «οι Γερμανοί είναι σύμμαχοί μας»!

Είναι ασφαλώς και τα χαμηλά ποσοστά που παίρνει στις δημοσκοπήσεις η «Φωνή Λογικής» που οδηγούν την επικεφαλής της σε τέτοιες δηλώσεις.

Η αλήθεια είναι όμως πως αυτά πιστεύει.

Και η ακόμα μεγαλύτερη αλήθεια είναι πως κυβερνητικά στελέχη καλλιεργούν το έδαφος εξομοιώνοντας τον κομμουνισμό με τον φασισμό και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να κατοχυρώσει θεσμικά μια τέτοια ανιστόρητη ασυναρτησία.

Δυστυχώς αυτό είναι το περιβάλλον που γεννά περιπτώσεις σαν την Λατινοπούλου και που πρέπει να αντιμετωπιστούν...

Β.Σκ.