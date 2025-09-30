Γιατί δεν θα επιστρέψει στη ΝΔ, αλλά και γιατί - όπως λέει - δεν θα πάει στον Σαμαρά.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου - που φαίνεται να είναι στους κερδισμένους δημοσκοπικά αφού καρπώνεται από τις απώλειες της Ν.Δ. - έχει αποφασίσει να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία της.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ευρωβουλευτής δεν σκοπεύει να συμπράξει με τον Αντώνη Σαμαρά σε πιθανό νέο κόμμα. Δεν σκοπεύει να ενταχθεί στη Ν.Δ. ακόμη κι αν της προταθεί και το κυριότερο απορρίπτει το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Ν.Δ ακόμη κι αν υπάρξει η δαμόκλειος σπάθη της σταθερότητας.

Θα μου πείτε ότι όλα τα κόμματα λένε τα ίδια προεκλογικά για να μην χάσουν ψήφους.

Στην περίπτωση της Αφροδίτης Λατινοπούλου τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η ίδια φαίνεται αποφασισμένη να δοκιμάσει τις δυνάμεις της μέχρι τέλους και να μην καεί στην πυρά όπως τα υπόλοιπα μικρά κόμματα. Ίδωμεν..

Λ.Ι.