Τα social media κατακλύστηκαν από οργισμένους πολίτες που άλλα περίμεναν και άλλα πήραν.

Η επιστροφή ενοικίου θα αποτελούσε μία «ανάσα» για 900.000 πολίτες, ωστόσο πολλοί δικαιούχοι είδαν πολύ χαμηλότερα ποσά από αυτά που περίμεναν.

«Οι άνθρωποι είναι ΓΕΛΟΊΟΙ. 17€ επιστροφή για ενοίκιο στα 380€. Να τους χαίρεστε όσοι τους ψηφίσατε».

«Το νοίκι ήταν 330 ευρώ και περιμέναμε ένα νοίκι πίσω επιστροφή και βάλανε 66 ευρώ. Επικοινώνησα με τον λογιστή μου. Ο ιδιοκτήτης έχει κάνει κανονικά τη δήλωση με το ΑΦΜ. Δυστυχώς ζούμε στην Ελλάδα».

«Μίλησα μαζί με τον λογιστή και δεν μπορούν να βγάλουν άκρη ούτε οι λογιστές. Περιμένα ένα ενοίκιο βασικά να πάρω ανάσα».

Σημειώνεται πως ενώ ο προϋπολογισμός του μέτρου έκανε λόγο για κονδύλι 230 εκατομμυρίων ευρώ, τελικά οι δικαιούχοι μοιράστηκαν συνολικά 199,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το μέτρο δεν λαμβάνει υπόψιν το πραγματικό καταβαλλόμενο ενοίκιο, αλλά το δηλωμένο ποσό στο μισθωτήριο και στη φορολογική δήλωση. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν λειτούργησε προσθετικά η ρήτρα για την ύπαρξη τέκνων στην οικογένεια.

«Τα λάθη που σημειώθηκαν, είναι οι προσημείωνες φορολογικές δηλώσεις. Είναι λάθος του κράτους», λέει καταγγέλλουσα στο MEGA.

Η αντιπολίτευση ήδη μιλά για «επικοινωνιακό μέτρο» χωρίς ουσία, ενώ η κυβέρνηση, δια στόματος της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, και του εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρου Τσάπαλου, ρίχνει το μπαλάκι στην ΑΑΔΕ και διαβεβαιώνει ότι θα διορθωθούν τα λάθη.