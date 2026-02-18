Πότε πάνε ταμείο οι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ, αναλυτικά η λίστα των επιδομάτων.

Λίγες ημέρες απομένουν για την καταβολή των επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ, τα οποία πιστώνονται παραδοσιακά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου.

Καθώς η 28η Φεβρουαρίου συμπίπτει με Σάββατο, οι πληρωμές αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, ενώ η διαδικασία πίστωσης θα ξεκινήσει από το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου.

Τα επιδόματα που θα καταβληθούν είναι τα εξής: