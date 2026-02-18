Λίγες ημέρες απομένουν για την καταβολή των επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ, τα οποία πιστώνονται παραδοσιακά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου.
Καθώς η 28η Φεβρουαρίου συμπίπτει με Σάββατο, οι πληρωμές αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, ενώ η διαδικασία πίστωσης θα ξεκινήσει από το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου.
Τα επιδόματα που θα καταβληθούν είναι τα εξής:
- Επίδομα Παιδιού
- Επίδομα Στέγασης
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
- Αναπηρικά επιδόματα
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
- Επίδομα Ομογενών
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
- Έξοδα Κηδείας
- Επίδομα Γέννησης
- Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
- Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές
- Επίδομα Αναδοχής
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού