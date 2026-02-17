Πλήθος παραβάσεων εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας στον ΟΠΕΚΑ για χορήγηση επιδομάτων σε άτομα που δεν τα δικαιούταν.

Την χορήγηση προνοιακών επιδομάτων σε μη δικαιούχους έφερε στο φως ο έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Τα ποσά που εισπράχθηκαν από τα πρόσωπα που δεν τα δικαιούταν ανέρχονται στα 1.860.000 ευρώ, με τους ελέγχους να πραγματοποιούνται από τις 10 Ιανουαρίου 2020 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η ανεξάρτητη Αρχή έλεγξε 372 φακέλους αιτήσεων χορήγησης επιδόματος, από τους οποίους προέκυψε πλήθος παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου. Εντοπίστηκαν περιπτώσεις, κατά τις οποίες:

δεν τηρήθηκε η θεσμοθετημένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ούτε ο χειρισμός των αιτήσεων με χρονολογική σειρά.

εγκρίθηκαν αιτήσεις παρά τις ελλείψεις σε υποβληθέντα δικαιολογητικά ή τη μη πλήρωση κριτηρίων (π.χ. συμπλήρωση ορίου ηλικίας)

το επίδομα αποδόθηκε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε και άρα για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που δικαιούνταν οι εκάστοτε αιτούντες/ούσες.

Πιο συγκεκριμένα:

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο 178 εγκριτικών αποφάσεων, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπολογίστηκε σε 723.480 ευρώ.

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο 91 εγκριτικών αποφάσεων, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, υπολογίστηκε σε 216.543 ευρώ.

Από τον επανέλεγχο 76 εγκριτικών αποφάσεων, που είχε εξετάσει και το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΑ, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπολογίστηκε σε 895.554 ευρώ.

Από τον έλεγχο 27 φακέλων αιτούντων/ουσών, για τους οποίους η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. είχε εντοπίσει ασυμφωνία μεταξύ των καταχωρισμένων ημερομηνιών γέννησης και των Αριθμών Μητρώου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΜΚΑ), προέκυψαν περιπτώσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ύψους 60.650 ευρώ.

Κατόπιν έκτακτου εσωτερικού ελέγχου που διενήργησε ο ΟΠΕΚΑ, διαπιστώθηκε ότι επιχειρήθηκε παράτυπη έγκριση αιτήσεων από πρώην προϊστάμενο που παρακρατούσε φακέλους με αιτήσεις για χορήγηση επιδόματος.

Παράλληλα, πρώην προϊστάμενος ακόμη και κατόπιν της απόσπασής σε υπηρεσία εκτός του ΟΠΕΚΑ, φέρεται να εισήγαγε και επιχείρησε παράτυπη έγκριση αιτήσεων στην Υπηρεσία.

Κατά τον εσωτερικό έλεγχο του οργανισμού διαπιστώθηκε ακόμη ότι, στη διάρκεια της θητείας δύο προϊσταμένων του Τμήματος που είναι αρμόδιο για τη χορήγηση του επιδόματος, επιτρεπόταν η είσοδος στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ σε πρόσωπα που δεν ήταν αιτούντες. Τα άτομα αυτά φέρεται να κατέθεταν αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόματος εκτός της προβλεπόμενης και θεσμοθετημένης διαδικασίας. Η σχετική έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών.

Παράλληλα, η ΕΑΔ εισηγήθηκε προς τη διοίκηση του ΟΠΕΚΑ την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος του/της αρμόδιου/ας υπαλλήλου, καθώς και την αναζήτηση των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. Επιπλέον, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και τη διασφάλιση της αυστηρής τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος.