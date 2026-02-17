Οι επείγουσες προτεραιότητες που τέθηκαν στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας θα βρεθούν στο επίκεντρο των επόμενων συνεδριάσεων του Eurogroup, σημείωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Με έμφαση στην ανάγκη επανεκτίμησης του διεθνούς ρόλου του ευρώ και στη διαχείριση των παγκόσμιων μακροοικονομικών ανισορροπιών ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Eurogroup στις Βρυξέλλες, όπως δήλωσε ο πρόεδρός του, Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά το πέρας της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Όπως ανέφερε, οι επείγουσες προτεραιότητες που τέθηκαν στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας θα βρεθούν στο επίκεντρο των επόμενων συνεδριάσεων του Eurogroup. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Ταμείο Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, οι τιμές της ενέργειας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Αναφερόμενος στον διεθνή ρόλο του ευρώ, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι υπήρξε ευρεία συμφωνία πως η ενίσχυσή του συνδέεται άμεσα με την πρόοδο σε άλλες βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, όπως η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η ατζέντα ανταγωνιστικότητας και η ανάπτυξη της ψηφιακής χρηματοδότησης. Τόνισε ότι η Ευρωζώνη οφείλει να επανεκτιμήσει τη θέση του νομίσματός της στο διεθνές νομισματικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στη νομισματική κυριαρχία και την οικονομική ανθεκτικότητα της Ένωσης.

Δεύτερο βασικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσαν οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες, τις οποίες οι υπουργοί της Ευρωζώνης εξέτασαν με τη συμμετοχή του υπουργού Οικονομικών του Καναδά, Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπανιέ, καθώς και της καθηγήτριας Χέλεν Ρέι, επικεφαλής της ακαδημαϊκής ομάδας των G7 για το ζήτημα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Eurogroup, υπήρξε σύμπνοια με τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι οι ανισορροπίες αυτές πρέπει να προσεγγίζονται συνολικά και όχι μόνο μέσα από τις διμερείς εμπορικές ροές, καθώς αφορούν το σύνολο των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη συμμετοχή του Καναδά στις συζητήσεις, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε τη σημασία της οικοδόμησης γεφυρών συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι ο διάλογος για κοινές προκλήσεις οικονομικής ευημερίας και σταθερότητας είναι κρίσιμος τόσο στο πλαίσιο των G7 όσο και των G20, με στόχο τη μείωση των γεωοικονομικών κινδύνων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαχείριση των παγκόσμιων ανισορροπιών, σημειώνοντας ότι η εμπειρία της από τις εσωτερικές ανισορροπίες την καθιστά κατάλληλη να συμβάλει στη διαμόρφωση κοινών ορισμών και προσεγγίσεων. Όπως ανέφερε, απαιτείται η δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με όλα τα κρίσιμα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά, για την προώθηση ουσιαστικού διαλόγου.

Ο πρόεδρος του Eurogroup κλήθηκε επίσης να σχολιάσει την ενημέρωση που παρείχε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, σχετικά με τη νέα άτυπη πρωτοβουλία έξι κρατών-μελών της ΕΕ —Γαλλίας, Γερμανίας, Πολωνίας, Ιταλίας, Ισπανίας και Κάτω Χωρών— γνωστή ως «E6». Ο κ. Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι η πρωτοβουλία δεν συνιστά απειλή, τονίζοντας ότι πρόκειται για προσωρινό και ανεπίσημο σχήμα, συμπληρωματικό προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ενταγμένο στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Τέλος, το Eurogroup αποφάσισε τον επαναδιορισμό του Φινλανδού Τούομας Σαρανχέιμο για ακόμη μία θητεία στη θέση του προέδρου της Ομάδας Εργασίας του.