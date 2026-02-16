Η προστασία και η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ευρώ, αλλά και της νομισματικής κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκτούν υπαρξιακή σημασία για το ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή για την ευρωπαϊκή οικονομία πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες η συνεδρίαση του Eurogroup, με τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ρόλου του ευρώ στο διεθνές νομισματικό σύστημα να κυριαρχούν στις συζητήσεις. Αυτό επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την άφιξή του στον χώρο της συνεδρίασης.

Όπως ανέφερε, η σημερινή συνεδρίαση έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ε.Ε., όπου η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας βρέθηκε στο επίκεντρο. Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί διαχρονικά βασική προτεραιότητα για το Eurogroup, το οποίο επιδιώκει να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση πολιτικών που θα ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη και τη συνολική ευημερία στην Ευρώπη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον διεθνή ρόλο του ευρώ, τον οποίο ο πρόεδρος του Eurogroup χαρακτήρισε κομβικό για τη σταθερότητα, τη δύναμη και τη συνοχή της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όπως σημείωσε, οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν νέες προκλήσεις, καθώς εντείνεται ο κίνδυνος το διεθνές χρηματοπιστωτικό και νομισματικό σύστημα να χρησιμοποιείται ως μέσο άσκησης πολιτικής πίεσης. Σε αυτό το περιβάλλον, η προστασία και η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ευρώ, αλλά και της νομισματικής κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκτούν –όπως τόνισε– υπαρξιακή σημασία για το ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και το ζήτημα των παγκόσμιων μακροοικονομικών ανισορροπιών μεταξύ διαφορετικών περιφερειακών μπλοκ. Ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο και πολυεπίπεδο θέμα, το οποίο αφορά τόσο τις εμπορικές ανισορροπίες όσο και τις εσωτερικές οικονομικές αποκλίσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στους κρατικούς προϋπολογισμούς, στις ιδιωτικές αποταμιεύσεις και στις επενδύσεις. Όλα αυτά, όπως ανέφερε, συνδέονται στενά μεταξύ τους και επηρεάζουν τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας.

Ο πρόεδρος του Eurogroup υπογράμμισε ότι το ζήτημα αυτό έχει πλέον αποκτήσει έντονη γεωπολιτική διάσταση, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια εις βάθος συζήτηση σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, με στόχο τη διαμόρφωση κοινής κατανόησης και συντονισμένης προσέγγισης. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι, με δική του πρωτοβουλία, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο υπουργός Οικονομικών του Καναδά, François-Philippe Champagne, προκειμένου να καταθέσει τις απόψεις του, αξιοποιώντας και την εμπειρία της πρόσφατης προεδρίας του Καναδά στην G7.