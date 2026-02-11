Tο ΚΚΕ για τις επικείμενες δράσεις του κόμματος.

Η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ συνεδρίασε με αντικείμενο τον προγραμματισμό της δράσης του κόμματος το επόμενο διάστημα, στη βάση των αποφάσεων του 22ου Συνεδρίου. Στη συζήτηση κυριάρχησαν οι εξελίξεις που, σύμφωνα με το ΚΚΕ, συνδέονται με την κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου, την εμπλοκή της Ελλάδας στους σχεδιασμούς ΝΑΤΟ και ΕΕ, την ένταση της αντιλαϊκής πολιτικής και τις διεργασίες στο πολιτικό σύστημα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη των κινητοποιήσεων για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς και στο συλλαλητήριο των Εργατικών Κέντρων της Αττικής στις 13 Φεβρουαρίου ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Το ΚΚΕ δήλωσε επίσης τη στήριξή του στην αγροτική κινητοποίηση στο Σύνταγμα την ίδια ημέρα.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

«Συνεδρίασε σήμερα η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και συζήτησε ζητήματα προγραμματισμού της δουλειάς και της δράσης του Κόμματος για το επόμενο διάστημα, με βάση τις αποφάσεις του 22ου Συνεδρίου.

Συγκεκριμένα, η Κεντρική Επιτροπή συζήτησε τον άμεσο προγραμματισμό της παρέμβασης του Κόμματος στο έδαφος των σύνθετων εξελίξεων που χαρακτηρίζονται από την κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου, την πιο βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, την όξυνση της αντιλαϊκής επίθεσης, τις διεργασίες αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος.

Στον προγραμματισμό της άμεσης, πολύμορφης παρέμβασης ξεχωρίζει η δράση για την επιτυχία των κινητοποιήσεων με αφορμή τη συμπλήρωση 3 χρόνων από το έγκλημα στα Τέμπη, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, που έχουν αποφασίσει εργατικά κέντρα, σωματεία εργαζομένων, φοιτητικοί σύλλογοι μαζί με τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

Το ΚΚΕ θα δώσει τη μάχη του για τη στήριξη του συλλαλητηρίου των Εργατικών Κέντρων της Αττικής την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στο Σύνταγμα ενάντια στο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που ετοίμασε η κυβέρνηση με τον ΣΕΒ και τον ελεγχόμενο πρόεδρο της ΓΣΕΕ, ερήμην των συνδικάτων και των εργαζομένων. Την ίδια μέρα ο λαός της Αθήνας θα υποδεχτεί τους αγωνιστές αγρότες των μπλόκων, που ύστερα από κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, διαδηλώνουν στο Σύνταγμα, συνεχίζοντας τον δίκαιο αγώνα επιβίωσης ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ.

Οι Κομματικές Οργανώσεις προετοιμάζουν μεγάλη πανεξόρμηση με τον Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου 14-15 Φεβρουαρίου, που θα κυκλοφορήσει με τη Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, εγκαινιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων σε όλη την χώρα για αυτή τη σημαντική επέτειο.

Σε ό,τι αφορά την Απόφαση του 22ου Συνεδρίου του Κόμματος η ΚΕ κατέληξε να δοθεί στη δημοσιότητα με τον Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου, στις 7-8 Μαρτίου, ενώ η εισήγηση και το κλείσιμο εκ μέρους της ΚΕ στο 22ο Συνέδριο θα δημοσιευτούν στο επόμενο τεύχος της Κομμουνιστικής Επιθεώρησης.

Η Κεντρική Επιτροπή τοποθέτησε τους υπεύθυνους των τμημάτων της και εξέλεξε τη Γραμματεία της ΚΕ, η οποία ασχολείται με την καθοδήγηση των Οργανώσεων, με τον έλεγχο εφαρμογής των αποφάσεων και τη διεκπεραίωση τρεχόντων ζητημάτων της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου. Με βάση το καταστατικό του Κόμματος η ΚΕ εξέλεξε και την Επιτροπή Κομματικού Ελέγχου.

Η σύνθεση της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ είναι η εξής:

Αναστασόπουλος Λουκάς

Γαβαλά Μαρία

Καπέτη Θεανώ

Κουρμούλης Περικλής

Κωτσαντής Θοδωρής

Λυμπερίδης Ζήσης

Μακρής Μάκης

Μαρούπας Βαγγέλης

Μαυροκέφαλος Νίκος

Παρασκευάς Κώστας

Παρίσης Σωτήρης

Ράζου Λουίζα

Τζήμας Θανάσης

Χρηστίδης Θανάσης»