Από 43 μέλη θα αποτελείται το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας της Αθήνας.

Ο δήμος Αθηναίων προχωρά στη σύσταση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, το οποίο θα έχει συμβουλευτικό και εισηγητικό χαρακτήρα.

Το νέο όργανο θα λειτουργεί ως «θεσμοθετημένο πλαίσιο συμμετοχής» των νέων ηλικίας από 17 έως 30 ετών, που κατοικούν, σπουδάζουν ή εργάζονται στον δήμο Αθηναίων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας θα έχει 43 μέλη. Η σύνθεσή του θα προκύπτει από εκπροσώπους δημοτικών παρατάξεων και φορέων της πόλης (μαθητικές κοινότητες, εργασία, αθλητισμός, επιχειρηματικότητα, πολιτισμός, περιβάλλον, οργανώσεις πολιτών), όπως και από νέους πολίτες που θα επιλέγονται με κλήρωση από «Μητρώο Νέων Πολιτών».

Θα έχει διετή θητεία, με υποχρεωτικές τακτικές συνεδριάσεις και δημόσιο ετήσιο απολογισμό δράσης. Οι αποφάσεις του θα κατατίθενται στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων και θα έχουν εισηγητικό χαρακτήρα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής για τη νέα γενιά.

Στόχος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας είναι η ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο και η διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων για ζητήματα που αφορούν τη νεολαία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή, υπογραμμίζει ο δήμος Αθηναίων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η Αθήνα επενδύει στη νέα γενιά και της δίνει φωνή. Θέλουμε οι νέοι της Αθήνας να έχουν ενεργό ρόλο και λόγο που μετράει στις αποφάσεις που διαμορφώνουν την πόλη μας. Με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας δημιουργούμε έναν θεσμικό χώρο συμμετοχής, όπου οι ιδέες και οι προτάσεις τους για τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την εκπαίδευση και τη γειτονιά τους θα φτάνουν οργανωμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο», δήλωσε ο Χάρης Δούκας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας θα συγκροτηθεί «με διαφάνεια, αντιπροσωπευτικότητα και σαφείς κανόνες λειτουργίας», επεσήμανε από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Θωμάς Γεωργιάδης.

«Εκπρόσωποι φορέων, μαθητικών κοινοτήτων και νέοι πολίτες μέσα από Μητρώο και κλήρωση θα συμμετέχουν σε ένα σύγχρονο, ανοιχτό πλαίσιο διαβούλευσης. Οι προτάσεις τους θα κατατίθενται οργανωμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα λαμβάνονται υπόψιν στη στρατηγική της πόλης. Δημιουργούμε έναν σταθερό θεσμό συμμετοχής για τη νέα γενιά της Αθήνας», συμπλήρωσε.