Ο Χεράσκεβιτς είναι αποφασισμένος να συμμετάσχει με το κράνος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

Ο Βλάντισλαβ Χεράσκεβιτς προπονήθηκε ξανά σήμερα, Τετάρτη, με το κράνος που έχει πάνω φωτογραφίες αθλητών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο στην Ουκρανία, παρότι η ΔΟΕ του απαγόρευσε να το χρησιμοποιεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες Μιλάνο- Κορτίνα 2026.

Πάνω στο κράνος του Ουκρανού αθλητή του σκέλετον υπάρχουν οι φωτογραφίες περίπου 20 αθλητών και προπονητών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Η ΔΟΕ έχει διαμηνύσει πως η χρήση του κράνους αντιβαίνει τους κανονισμούς, οι οποίοι δεν επιτρέπουν να γίνονται κινήσεις πολιτικού περιεχομένου στους αγωνιστικούς χώρους.

Όμως, ο Χεράσκεβιτς φόρεσε το κράνος και στη σημερινή προπόνηση, ενώ δήλωσε αποφασισμένος να αγωνιστεί με αυτό αύριο, Πέμπτη, επαναλαμβάνοντας ότι δεν παραβιάζει τους κανονισμούς.

Η ΔΟΕ από την άλλη, θα προσπαθήσει να μεταπείσει τον 27χρονο, καλώντας τον να μην αγωνιστεί με το «κράνος της μνήμης», ώστε να αποφύγει τις συνέπειες και επιμένει στην «εναλλακτική λύση» του μαύρου περιβραχιόνιου για να τιμήσει τη μνήμη των νεκρών Ουκρανών αθλητών.

«Πιστεύω ότι η ΔΟΕ δεν έχει αρκετά μαύρα περιβραχιόνια για να τιμηθεί η μνήμη όλων των αθλητών», ήταν η απάντηση του Χεράσκεβιτς, σύμφωνα με το BBC.

«Θέατρο παραλόγου»

Η ΔΟΕ έχει μετατρέψει το ζήτημα με το «κράνος της μνήμης» σε θέατρο παραλόγου, σχολίασε ο Χεράσκεβιτς.

Σε ανάρτηση, ο Ουκρανός έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση του Μαξίμ Ναούμοφ. Ο Αμερικανός αθλητής του καλλιτεχνικού πατινάζ, μετά την εμφάνισή του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες 2026 κι ενώ περίμενε τη βαθμολογία του, έδειξε στις κάμερες τη φωτογραφία των γονιών του. Ήταν ανάμεσα στους 67 ανθρώπους που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση του αεροπλάνου με το στρατιωτικό ελικόπτερο πέρυσι, στην Ουάσινγκτον.

«Είναι ο ορισμός του "δύο μέτρα και δύο σταθμά"», τόνισε ο Χεράσκεβιτς, αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο Ναούμοφ δεν βρέθηκε αντιμέτωπος με κυρώσεις για αυτή την κίνησή του.

«Θέλουμε να αγωνιστεί, οι κανόνες θα εφαρμοστούν»

Ο εκπρόσωπος της ΔΟΕ, Μαρκ Άνταμς, κάλεσε τον Ουκρανό αθλητή να το ξανασκεφτεί, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

«Μπορεί- και τον ενθαρρύνουμε να το κάνει- να εκφράσει τη θλίψη του, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος. Δεν είναι το μήνυμα, αλλά το πού αυτό που έχει σημασία. Υπάρχουν 130 συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να έχουμε 130 διαφορετικές συγκρούσεις- όσο φριχτές κι αν είναι- να εμφανίζονται στον αγωνιστικό χώρο, κατά τη διάρκεια του αγώνα», τόνισε.

«Αυτό θέλουν οι αθλητές. Θέλουν να μην υπάρχουν περισπασμοί στη συγκεκριμένη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο», συμπλήρωσε.

Όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν ο Χεράσκεβιτς προσπαθήσει να αγωνιστεί με το κράνος, ο εκπρόσωπος της ΔΟΕ απάντησε: «Δεν πιστεύω ότι βοηθά να εικάζουμε. Αλλά προφανώς υπάρχουν κανόνες και κανονισμοί που οι ίδιοι οι αθλητές θέλουν να εφαρμόζουμε και τελικά θα εφαρμοστούν».

Όμως, ο Άνταμς επέμεινε ότι η ΔΟΕ δεν θέλει να φτάσει σε αυτό το σημείο και συμπλήρωσε ότι θα επικοινωνήσουν ξανά σήμερα με τον 27χρονο «προκειμένου να επαναλάβουμε τις πάρα πολλές ευκαιρίες που έχει» για να εκφράσει τη θλίψη του.

«Μπορεί να το κάνει στα social media, στις συνεντεύξεις Τύπου και στη μικτή ζώνη. Θα προσπαθήσουμε να του μιλήσουμε για αυτό και θα προσπαθήσουμε να τον πείσουμε. Θα τον ικετεύσουμε, θέλουμε να αγωνιστεί», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας την κίνηση του Μαξίμ Ναούμοφ, που έδειξε τους νεκρούς γονείς του, ο Άνταμς είπε: «Είναι μια πολύ συγκινητική, ανθρώπινη, αυθόρμητη χειρονομία. Αναδεικνύει αυτό που λέμε, ο Ουκρανός αθλητής μπορεί να κάνει το ίδιο. Έχουμε χαλαρώσει τους κανονισμούς, του προσφέρουμε τη δυνατότητα να φορέσει μαύρο περιβραχιόνιο για να τιμήσει τη μνήμη των φίλων και συναθλητών του που έχασαν τη ζωή τους».

Όμως, ξεκαθάρισε, «ο αγωνιστικός χώρος είναι ιερός, για εμάς και κυρίως για τους αθλητές. Έχουν αφιερώσει όλη τη ζωή τους για να φτάσουν εκεί και θέλουν να έχουν μια στιγμή για να αποδώσουν. Έτσι, όλοι συμφώνησαν, αν θέλετε, ότι θα παραιτηθούν των δικαιωμάτων τους και θα έχουν έναν αγωνιστικό χώρο που είναι ίσος για όλους και χωρίς παρεμβάσεις. Και αυτό είναι θεμελιώδες».

