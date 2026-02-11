Η αντίδρασή της μετά την εξομολόγηση που μονοπώλησε το ενδιαφέρον στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες την Τρίτη.

Ο Στούρλα Χολμ Λαεγκρέντ επισκίασε τα πάντα με την προσωπική εξομολόγησή του μετά το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες. Αλλά δεν έπεισε την πρώην σύντροφό του. Τουλάχιστον αυτό φάνηκε από την πρώτη αντίδρασή της.

Λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο δίαθλο, ο Νορβηγός αθλητής δήλωσε κλαίγοντας στην κάμερα του NRK ότι πέρασε τη χειρότερη εβδομάδα της ζωής του, επειδή αποκάλυψε στην πρώην- πλέον- σύντροφό του πως την απάτησε.

Στην πρώτη της αντίδραση, η γυναίκα- που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της- απάντησε ότι είναι δύσκολο να τον συγχωρέσει, ενώ σχολίασε ουσιαστικά και τη λάθος στιγμή που επέλεξε ο Λαεγκρέντ προκειμένου να μιλήσει για ένα τόσο προσωπικό ζήτημα, το οποίο αφορά και την ίδια.

«Είναι δύσκολο να συγχωρέσω, ακόμα και έπειτα από μια τόσο δημόσια δήλωση αγάπης μπροστά σε όλο τον κόσμο. Δεν ζήτησα να βρεθώ σε αυτή τη θέση και είναι δύσκολο για εμένα. Είχαμε επικοινωνία και ξέρει πώς νιώθω για αυτό», έγραψε η γυναίκα στη νορβηγική εφημερίδα VG.

Η πρώην σύντροφος του Ολυμπιονίκη ευχαρίστησε την οικογένεια και τους φίλους της «που με αγκάλιασαν και με υποστήριξαν σε αυτό και όλους τους άλλους που με σκέφτηκαν και με ένιωσαν, χωρίς να ξέρουν ποια είμαι».

Επίσης, υπογράμμισε ότι η Τρίτη ήταν η ημέρα του Σίβερτ Γκούτορμ Μπάκεν, του Νορβηγού διαθλητή που πέθανε τον Δεκέμβριο του 2025. «Είναι συγκινητικό να βλέπεις πώς ο Σίβερτ συμπεριλήφθηκε στη νίκη», επεσήμανε, αναφερόμενη στο γεγονός ότι ο νικητής της κούρσας, Γιόχαν- Όλαφ Μποτν φώναξε «τα καταφέραμε Σίβερτ!» προς τις κάμερες, μόλις πέρασε τη γραμμή του τερματισμού.

Η εξομολόγηση του Λαεγκρέντ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες

«Ήταν η χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου», δήλωσε ο Στούρλα Χολμ Λαεγκρέντ, λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο δίαθλο. «Είναι κάτι που θέλω να μοιραστώ με κάποια που ίσως δεν παρακολουθεί σήμερα», συμπλήρωσε μιλώντας στο NRK.

«Πριν από μισό χρόνο γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου. Το πιο όμορφο και καλό άτομο. Πριν από τρεις μήνες έκανα το λάθος της ζωής μου, την απάτησα και της το είπα πριν από περίπου μία εβδομάδα. Αυτή ήταν η χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου», συνέχισε κλαίγοντας.

«Είχα το χρυσό μετάλλιο στη ζωή μου και είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα δουν τα πράγματα διαφορετικά, αλλά έχω μάτια μόνο για εκείνη. Ο αθλητισμός ήταν σε δεύτερη μοίρα τις τελευταίες ημέρες. Εύχομαι να μπορούσα να το μοιραστώ αυτό μαζί της», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο μετάλλιο.

Η συγγνώμη για την αποκάλυψη

Πολλοί επέκριναν τον Λαεγκρέντ για τη στιγμή που αποφάσισε να κάνει την εξομολόγησή του. Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους διαθλητές στον κόσμο. Πριν από τέσσερα χρόνια κέρδισε το χρυσό μετάλλιο Ολυμπιακό στη σκυταλοδρομία, ενώ έχει ανέβει 14 φορές σε βάθρο Παγκοσμίου πρωταθλήματος. Όμως, οι δηλώσεις του στην Κορτίνα τα επισκίασαν όλα αυτά.

«Ειλικρινά ζητώ συγγνώμη που αποκάλυψα αυτή την προσωπική ιστορία σε μια ημέρα χαράς για το νορβηγικό δίαθλο. Δεν είμαι ο εαυτός μου και δεν σκέφτομαι καθαρά», είπε λίγες ώρες αργότερα μετά τις αποκαλύψεις.

«Η συγγνώμη είναι προς τον Γιόχαν- Όλαφ, που άξιζε να έχει όλη την προσοχή μετά το χρυσό μετάλλιό του. Και προς την πρώην σύντροφό μου, που βρέθηκε στα φώτα της δημοσιότητας χωρίς τη θέλησή της, ελπίζω να είναι καλά. Δεν μπορώ να αλλάξω αυτό που έγινε, αλλά θέλω να το αφήσω πίσω μου και να επικεντρωθώ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες. Δεν θα κάνω άλλο σχόλιο για το θέμα», συμπλήρωσε.