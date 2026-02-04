Ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σχήμα πιστοποίησης που θέτει σαφή και μετρήσιμα κριτήρια για τη συμπερίληψη στη σύγχρονη εκπαίδευση.

Η σύγχρονη εκπαίδευση δεν περιορίζεται πλέον στη μετάδοση γνώσεων. Καλείται να δημιουργεί περιβάλλοντα μάθησης που αγκαλιάζουν τη διαφορετικότητα και δίνουν σε κάθε μαθητή και μαθήτρια ίσες ευκαιρίες συμμετοχής και εξέλιξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της συμπερίληψης δεν αποτελεί απλώς παιδαγωγική επιλογή, αλλά βασική προϋπόθεση ποιοτικής εκπαίδευσης.

Απαντώντας σε αυτή την ανάγκη, η GlobalCert παρουσιάζει μια παγκόσμια πρωτοπορία για τον εκπαιδευτικό χώρο: το πρώτο και μοναδικό διεθνώς σχήμα πιστοποίησης ISO 17065 «Dyslexia Friendly School», ειδικά σχεδιασμένο για εκπαιδευτικές δομές όλων των βαθμίδων.

Ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο με επίκεντρο τη συμπερίληψη

Η GlobalCert, διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) κατά ISO 17021 και ISO 17024, εισάγει στην εκπαίδευση το νέο σχήμα πιστοποίησης «Dyslexia Friendly School», θέτοντας σαφή και μετρήσιμα κριτήρια για τη δημιουργία εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που υποστηρίζουν ουσιαστικά τη μαθησιακή διαφορετικότητα.

Σε αντίθεση με γενικές κατευθυντήριες γραμμές ή quality marks που συναντώνται διεθνώς, η πιστοποίηση βασίζεται στο αυστηρό διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17065, εξασφαλίζοντας αντικειμενική αξιολόγηση, αξιοπιστία και διεθνή αναγνώριση.

Το νέο διαπιστευμένο σχήμα βάσει ISO 17065 προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο αξιολόγησης για σχολεία, κέντρα ξένων γλωσσών, φροντιστήρια, ΚΔΑΠ και λοιπούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς που επιδιώκουν να ενισχύσουν έμπρακτα τη συμπερίληψη και την εκπαιδευτική ισότητα.

Η αξιολόγηση καλύπτει τρεις βασικούς άξονες:

τις υποδομές και το περιβάλλον μάθησης,

το εκπαιδευτικό προσωπικό,

τις παιδαγωγικές πρακτικές που εφαρμόζονται στην τάξη.

Στόχος είναι η δημιουργία εκπαιδευτικών δομών όπου διαφορετικοί τρόποι μάθησης δεν αποτελούν εμπόδιο, αλλά μέρος μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής εμπειρίας.

Γιατί η πιστοποίηση είναι πιο αναγκαία από ποτέ

Η μαθησιακή διαφορετικότητα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο κάθε εκπαιδευτικής κοινότητας. Δυσλεξία, ΔΕΠΥ και ευρύτερες μαθησιακές δυσκολίες επηρεάζουν σημαντικό ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού. Ενδεικτικά, η δυσλεξία εκτιμάται ότι αφορά έως και το 10% των μαθητών, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης που διευκολύνουν τη συμμετοχή κάθε μαθητή.

Η πιστοποίηση «Dyslexia Friendly School» συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας, προάγει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και προσφέρει ένα σαφές πλαίσιο εφαρμογής συμπεριληπτικών πρακτικών στην πράξη - όχι μόνο στη θεωρία.

Ποια είναι τα οφέλη για τις εκπαιδευτικές δομές

Για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, η πιστοποίηση προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Ενισχύει την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη γονέων και μαθητών, διαφοροποιεί θετικά τη δομή στην εκπαιδευτική κοινότητα και αναβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, λειτουργεί ως έμπρακτη απόδειξη κοινωνικής ευθύνης και δέσμευσης στις ίσες ευκαιρίες.

Δέσμευση στη διαφορετικότητα και τις ίσες ευκαιρίες

Η νέα πιστοποίηση εντάσσεται στη συνολική φιλοσοφία της GlobalCert για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Η εταιρεία αποτελεί αποκλειστικό αντιπρόσωπο του Βρετανικού Φορέα Πιστοποίησης NOCN για τις εξετάσεις αγγλικών παγκοσμίως, προσφέροντας εξετάσεις προσαρμοσμένες στο προφίλ και την κουλτούρα των υποψηφίων. Δεν είναι τυχαίο ότι ο NOCN έχει διακριθεί στη Μεγάλη Βρετανία ως Leader in Diversity (Ηγέτης στη Διαφορετικότητα), προάγοντας έμπρακτα τη συμπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες.

Η GlobalCert καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν τον τρόπο διδασκαλίας, τις παιδαγωγικές πρακτικές και τον κατάλληλο εξοπλισμό κάθε αίθουσας, με στόχο τη διασφάλιση ενός πραγματικά συμπεριληπτικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος μάθησης. Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζει μια στάση ζωής, τη δέσμευση να δημιουργούνται τάξεις όπου κανένας μαθητής δεν ξεχωρίζει ή αποκλείεται λόγω μαθησιακών δυσκολιών, αλλά όλοι συμμετέχουν ισότιμα.

Σε μια εποχή όπου η εκπαίδευση καλείται να ανταποκριθεί σε σύνθετες κοινωνικές και μαθησιακές προκλήσεις, πρωτοβουλίες όπως το ISO 17065 «Dyslexia Friendly School» θέτουν τις βάσεις για τη διαμόρφωση χώρων μάθησης που δεν αφήνουν κανέναν πίσω.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχήμα πιστοποίησης ISO 17065 «Dyslexia Friendly School», οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να ανατρέξουν εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για την GlobalCert και τις πιστοποιήσεις που προσφέρει, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να βρουν εδώ.