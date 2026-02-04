Η ΠΟΕ-ΟΤΑ καλεί τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. των περιοχών του Πειραιά και του Θριάσιου Πεδίου να δώσουν δυναμικό παρών στην 24ωρη απεργία στις 6 Φεβρουαρίου 2026.

Σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕ-ΟΤΑ καλεί τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. των περιοχών του Πειραιά και του Θριάσιου Πεδίου να ενώσουν αγωνιστικά την φωνή τους, μετέχοντας στην 24ωρη Απεργία στις 6 Φεβρουαρίου 2026 και να παρευρεθούν στις Συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν.

Σε ανακοίνωση αναφέρει:

Η αντεργατική-αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση και η ανυπαρξία των ελεγκτικών μηχανισμών εκθρέφουν την ασυδοσία των εργοδοτών, οι οποίοι βάζουν το κέρδος πάνω από τις ανθρώπινες ζωές. Τα μέτρα Υγείας και Ασφάλειας θεωρούνται «επιπλέον κόστος», τα δικαιώματα «εμπόδιο», οι εργαζόμενοι αναλώσιμοι και οι ανθρώπινες απώλειες λογίζονται ως «παράπλευρες απώλειες». Όλα αυτά έχουν μετατρέψει την εργασία σε άκρως επικίνδυνη υπόθεση επιβίωσης.

Η σύμπλευση κυβέρνησης και επιχειρηματιών-εργοδοτών, με πρόσχημα την δήθεν τόνωση της αγοράς εργασίας, συνιστά πολλές φορές ένα επικίνδυνο μείγμα ανευθυνότητας, εγκληματικής αδιαφορίας και ατιμωρησίας. Αυτό προκύπτει και από τους αριθμούς που είναι αμείλικτοι. Μέσα στο 2025 έχουν καταγραφεί περισσότερα από διακόσια (200) Εργατικά Ατυχήματα-Δυστυχήματα με εργαζόμενους που δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους. Στο κλάδο μας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενενήντα δυο (92) συνάδελφοι έχασαν την ζωή τους τα τελευταία δέκα (10) χρόνια.

Η τραγωδία στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» φέρνει στην επιφάνεια εγκληματική αμέλεια, αστοχίες και βαρύτατες ευθύνες εκ μέρους της ιδιοκτησίας και των κρατικών φορέων. Ως Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζουμε τη βαθιά οδύνη μας και ταυτόχρονα την οργή μας για το έγκλημα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε (5) εργαζόμενες γυναίκες. Πήγαν στη δουλειά τους για το μεροκάματο και δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους και τις οικογένειές τους.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι τα λεγόμενα «ατυχήματα» δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής που θεωρεί τα μέτρα Υγείας και Ασφάλειας κόστος, που αφήνει τους εργαζόμενους απροστάτευτους, που βάζει το κέρδος πάνω από την ανθρώπινη ζωή.

Ένα τέτοιο επικίνδυνο πλαίσιο για εργαζόμενους και κατοίκους δημιουργείται και στις γειτονιές του Πειραιά, όπως επίσης και του Θριάσιου Πεδίου.

Από την μια οι φωτιές στα καζάνια της «CORAL GAS» στο Πέραμα, που από τύχη δεν τίναξαν όλο τον Πειραιά στον αέρα, η διαρκής περιβαλλοντική και υγειονομική απειλή από τα καζάνια του θανάτου σε Πέραμα και Δραπετσώνα, αποδεικνύουν ότι η ζωή μας μπαίνει καθημερινά στο ζύγι του κέρδους.

Από την άλλη, οι σχεδιασμοί για την οικονομική εκμετάλλευση της παραλίας της Ελευσίνας, μέσω συνεργασίας Αμερικανικών συμφερόντων με την «COSCO» για την μετατροπή της περιοχής σε εμπορευματικό και γεωπολιτικό κόμβο θα μεταβάλουν επί της ουσίας σε «κόμβο κινδύνου» το Θριάσιο Πεδίο, λόγω της εντατικοποίησης των δραστηριοτήτων και των γεωπολιτικών ανταγωνισμών.

Θέλουν να μετατρέψουν όλο το παραλιακό μέτωπο, από τον Πειραιά ως το Θριάσιο Πεδίο σε Ειδική Οικονομική Ζώνη (Ε.Ο.Ζ.) χωρίς εργασιακά δικαιώματα, χωρίς μέτρα Υγείας και Ασφάλειας (είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στη Δυτική Αττική έχει μόλις οκτώ (8) εργαζόμενους για τους εκατοντάδες εργασιακούς χώρους της περιοχής) μόνο και μόνο για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου, για τους στόχους της πολεμικής προετοιμασίας και οικονομίας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ύστερα από αιτήματα Σωματείων Εργαζομένων σε υπηρεσίες του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής και λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας και άλλων φορέων, έχει κηρύξει 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026.

Καλούμε τους συνάδελφους στους Ο.Τ.Α. των περιοχών του Πειραιά και του Θριάσιου Πεδίου να ενώσουν αγωνιστικά την φωνή τους, μετέχοντας στην 24ωρη Απεργία στις 6 Φεβρουαρίου 2026 και να παρευρεθούν στις Συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν.