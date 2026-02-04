Απεργούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματά τους - Συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη.

Συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, η 48ωρη απεργία που έχουν κηρύξει οι οδηγοί ταξί στην Αθήνα, ενώ χειρόφρενο τραβούν και στη Θεσσαλονίκη για 24 ώρες.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΑΤΑ διευκρινίζει ότι ο κλάδος των ταξί απορρίπτει κάθε συζήτηση με τον υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον οποίο θεωρεί πλήρως υπεύθυνο για την κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων και ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Μεταξύ των αιτημάτων είναι:

Ηλεκτροκίνηση - Όχι στη βίαιη μετάβαση.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί - Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Αθέμιτος ανταγωνισμός - Ασυδοσία πολυεθνικών.

Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

Φορολογικό - Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Χωρίς ταξί και η Θεσσαλονίκη

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Σωματείου Ταξί «Ο Ερμής», οι επαγγελματίες του κλάδου διεκδικούν παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση πέραν του 2026, δωρεάν πρόσβαση στο P5 της προμίσθωσης του αεροδρομίου, μόνιμη διέλευση των ταξί από τις λεωφορειολωρίδες, επαναφορά του πιστοποιητικού μητρώου γενικής χρήσης για την έκδοση και ανανέωση της ειδικής άδειας και κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, στις 11:00 πμ θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί Θεσσαλονίκης σε περιοχή της Πυλαίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς το κτίριο του υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, όπου αντιπροσωπεία τους θα επιδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας στον υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.