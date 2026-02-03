Το ταξί εντοπίστηκε «τουμπαρισμένο» σε στενό δρόμο, ενώ ο οδηγός του οχήματος δεν έχει βρεθεί.

Ένα μυστηριώδες τροχαίο σημειώθηκε επί της οδού Ελαιών στο Ίλιον, όταν ένα ταξί μπήκε ανάποδα στο στενό, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια αναποδογύρισε.

Οι ένοικοι από τις γύρω πολυκατοικίες αντιλήφθηκαν το περιστατικό, που έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης 3/2. Είδαν το ταξί αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου, με τον οδηγό και τους επιβαίνοντες να είναι άφαντοι.

Η αστυνομία κατέγραψε το περιστατικό και διεξάγει έρευνα ώστε να βρεθούν τα αίτια του τροχαίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg5hota5dz09?integrationId=40599y14juihe6ly}