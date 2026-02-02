Σε νέα απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν οι αυτοκινητιστές ταξί στη Θεσσαλονίκη.

Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση αναμένεται να προχωρήοσυν οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 4/2.

Όπως ανακοίνωσε το Σωματείο Ταξί «Ο Ερμής», οι επαγγελματίες του κλάδου διεκδικούν:

παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση για μετά το 2026

δωρεάν πρόσβαση στο Parking No 5 της προμίσθωσης του αεροδρομίου

διέλευση των ταξί από τις λεωφορειολωρίδες

επαναφορά του πιστοποιητικού μητρώου γενικής χρήσης για την έκδοση και ανανέωση της ειδικής άδειας

κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης

Η συγκέντρωση των αυτοκιητιστών ταξί θα παραγματοποιηθεί στις 11:00 πμ στην Πυλαία και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς το κτίριο του υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, όπου αντιπροσωπεία τους θα επιδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας στον υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.