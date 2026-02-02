Τον «γάζωσαν» με 9 σφαίρες σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή, εξετάζονται όλες οι δραστηριότητες του, με στόχο την διακρίβωση του κινήτρου.

Νέα δεδομένα έχουν στα χέρια τους οι Αρχές για την υπόθεση δολοφονίας ενός 27χρονου επιχειρηματία που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο και ο οποίος είχε απαχθεί πριν από περίπου μία εβδομάδα από την κατοικία του στην Ελευσίνα.

Το άψυχο σώμα του 27χρονου εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η σορός του έφερε τουλάχιστον 10 τραύματα από πυροβόλο όπλο, ενώ δίπλα βρέθηκαν κάλυκες 9 χιλιοστών. Μάλιστα σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που εντόπισε ο ιατροδικαστής του έριξαν και χαριστική βολή στο κεφάλι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg4e8qoys8w9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι οι δράστες προσπάθησαν να κάψουν το σώμα, αλλά η φωτιά έσβησε λόγω υγρασίας ή νερού. Η αστυνομία εκτιμά ότι ο 27χρονος δολοφονήθηκε στο σημείο που βρέθηκε. Η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί τη Δευτέρα, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία της συντρόφου του, άγνωστα άτομα τον άρπαξαν έξω από το σπίτι του. Η γυναίκα ανέφερε ότι οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τέσσερις άνδρες να τον εξαναγκάζουν να μπει σε αυτοκίνητο, το οποίο αργότερα διαπιστώθηκε ότι είχε δηλωθεί ως κλεμμένο στη Θεσσαλονίκη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg4h4jhappdd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά πριν τον αρπάξουν

Βίντεο – ντοκουμέντo δείχνει τον 27χρονο να επιστρέφει πεζός στο σπίτι του τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου. Λίγα λεπτά αργότερα, φαίνεται να φτάνει ένα μπλε ΙΧ με τους τέσσερις άνδρες που, σύμφωνα με τη μαρτυρία της συντρόφου του, τον εξανάγκασαν να μπει μέσα και εξαφανίστηκαν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg4f1yva4y81?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν ως επικρατέστερο σενάριο ότι πίσω από την απαγωγή και τη δολοφονία κρύβονται οικονομικές διαφορές, στρέφοντας τις έρευνες κυρίως στο επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος. Παράλληλα, ερευνώνται όλες οι δραστηριότητές του, προκειμένου να εξακριβωθεί το κίνητρο που θα οδηγήσει στον εντοπισμό των δραστών.

Τα 3 σημεία που εξετάζουν οι Αρχές

Τρία βασικά ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά εάν η δολοφονία συνέβη την ίδια ημέρα με την απαγωγή, εάν πραγματοποιήθηκε στο ρέμα ή μεταφέρθηκε εκεί, και ο ακριβής αριθμός των σφαιρών που δέχθηκε το θύμα. Οι αρχές εξετάζουν ως πιθανό κίνητρο οικονομικές διαφορές. Η έρευνα της υπόθεσης έχει ανατεθεί στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ διερευνάται και η πιθανή σύνδεση του 27χρονου με τον 59χρονο επιχειρηματία ο οποίος είχε δολοφονηθεί στη Μάνδρα το 2024.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg4grobxe9op?integrationId=40599y14juihe6ly}