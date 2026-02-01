Τη σορό εντόπισε περαστικός που διερχόταν τυχαία από το συγκεκριμένο σημείο.

Τουλάχιστον δυο σφαίρες έχει δεχθεί ο νεαρός άνδρας που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο το απόγευμα της Κυριακής 1η Φεβρουαρίου 2026, ενώ άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα κίνητρα της δολοφονίας του.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για έναν 27χρονο που είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, ενώ μάρτυρας της απαγωγής του ήταν η σύντροφος του, η οποία κατήγγειλε στην αστυνομία ότι είχε δει από τις κάμερες ασφαλείας τέσσερις άγνωστους να τον επιβιβάζουν με την βία σε ΙΧ αυτοκίνητο. Από τις πινακίδες κυκλοφορίας προέκυψε ότι είχε κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχουν αναλάβει την υπόθεση εκτιμούν ότι οι δράστες οδήγησαν κατευθείαν το θύμα στο σημείο που βρέθηκε το πτώμα, όπου τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.

Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα

Σύμφωνα με την πρώτη εξέταση από τον ιατροδικαστή έχει δεχτεί πολλές σφαίρες σε διάφορα σημεία του σώματος του, ενώ στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν δύο κάλυκες από όπλο των 9 χιλιοστών. Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Αρχικά υπήρχε μια στάση αναμονής από πλευράς Αρχών, για την περίπτωση που επρόκειτο για απαγωγή για λύτρα, καθώς η οικογένεια του νεαρού είναι οικονομικά εύπορη, αλλά δεν έγινε ποτέ επικοινωνία για κάτι τέτοιο, ενώ και η εξέλιξη της αρπαγής παραπέμπει περισσότερο σε προσωπικές διαφορές.

Ο 27χρονος διατηρούσε εταιρεία διαχείρισης προσωπικού και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές για κάποιο αδίκημα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν ως πιθανότερη αιτία της αρπαγής και δολοφονίας διαφορές οικονομικής φύσεως, ενώ οι έρευνες στρέφονται κυρίως στο το επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος. Παράλληλα εξετάζονται όλες οι δραστηριότητες του, με στόχο την διακρίβωση του κινήτρου, που θα μπορούσε να οδηγήσει στους δράστες.

Βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του

Στο βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που οι δράστες αρπάζουν και οδηγούν διά της βίας τον 27χρονο στο αυτοκίνητό τους. Στο βίντεο διακρίνεται ξεκάθαρα ένας από τους δράστες να οπλοφορεί. Οι δράστες έβαλαν τον επιχειρηματία στο αυτοκίνητο και στη συνέχεια έφυγαν από το σημείο.

