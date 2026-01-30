Η Ομοσπονδιακός Δικαστής απέρριψε την κατηγορία για ομοσπονδιακό φόνο κατά του Mangione, θεωρώντας την τεχνικά εσφαλμένη.

Η αμερικανίδα Ομοσπονδιακός Δικαστής, Margaret Garnett, αποφάσισε ότι ο Luigi Mangione δεν θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή σε περίπτωση που κριθεί ένοχος για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Η ομοσπονδιακή δικαστής Margaret Garnett απέρριψε την κατηγορία για ομοσπονδιακό φόνο, θεωρώντας ότι δεν πληρούσε τις νομικές προϋποθέσεις για να ζητηθεί η θανατική ποινή. Παράλληλα, απέρριψε και κατηγορία για χρήση όπλου, αφήνοντας όμως σε ισχύ τις κατηγορίες για stalking, οι οποίες επισύρουν μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης. Ο 27χρονος Mangione έχει δηλώσει αθώος.

{https://x.com/MaxRumbleX/status/2017294487207428145}

Εκτός από την ομοσπονδιακή υπόθεση, ο Mangione αντιμετωπίζει εννέα κατηγορίες από τις αρχές της Νέας Υόρκης, όπως διάπραξη φόνου σε δεύτερο βαθμό και κατηγορίες για όπλα, στις οποίες επίσης έχει δηλώσει αθώος. Οι εισαγγελείς είχαν υποστηρίξει ότι για την επιβολή της θανατικής ποινής, θα έπρεπε να αποδειχθεί ότι ο Mangione σκότωσε τον Thompson ενώ διέπραττε άλλο «έγκλημα βίας», κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση του stalking, σύμφωνα με τη δικαστή.

{https://youtu.be/0HgrEuN2ubI?si=Y8FU7yKyrPs_sJe5}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Brian Thompson δολοφονήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2024, ενώ περπατούσε προς ένα ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη για την ετήσια σύσκεψη επενδυτών της εταιρείας του. Βίντεο από το περιστατικό δείχνει έναν ένοπλο με μάσκα να τον πυροβολεί από πίσω, ενώ στις σφαίρες φαίνονταν γραμμένες οι λέξεις «delay», «deny» και «depose», προφανής αναφορά σε πρακτικές των ασφαλιστικών εταιρειών.

Ο Mangione, συνελήφθη πέντε ημέρες μετά το περιστατικό στην Πενσυλβάνια και κρατείται στο Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν. Η διαδικασία για την επιλογή ενόρκων στην ομοσπονδιακή υπόθεση έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ η πολιτειακή δίκη δεν έχει ακόμη οριστεί, παρά την προτροπή του εισαγγελέα του Μανχάταν για ημερομηνία δίκης την 1η Ιουλίου.

{https://x.com/theynnews/status/2000311437487722731}

Η απόφαση της δικαστή αποτελεί πλήγμα για την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία είχε χαρακτηρίσει τη δολοφονία «προμελετημένη» και «ψυχρή εκτέλεση», ενώ οι εισαγγελείς έχουν προθεσμία 30 ημερών για να ασκήσουν έφεση. Παράλληλα, επιτράπηκε η χρήση των στοιχείων που βρέθηκαν στο σακίδιο του Mangione κατά τη σύλληψή του, όπως ένα πιστόλι 9mm και ένα σημειωματάριο με αναφορές στην πρόθεσή του να «σκοτώσει» στέλεχος ασφαλιστικής εταιρείας.