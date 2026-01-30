«Όχι δουλειά. Όχι σχολή. Όχι ψώνια. Σταματήστε να χρηματοδοτείτε την ICE», είναι το σύνθημα στην ιστοσελίδα nationalshutdown.org, που αναφέρει ότι για σήμερα έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις σε 250 τοποθεσίες, σε 46 πολιτείες και σε μεγάλες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Σικάγο και η Ουάσινγκτον.

Φοιτητικές οργανώσεις κάλεσαν σήμερα Παρασκευή σε απεργίες και διαδηλώσεις σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, απαιτώντας την απομάκρυνση των ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης (ICE) από τη Μινεσότα, μετά τα δύο θανατηφόρα περιστατικά με πυροβολισμούς Αμερικανών πολιτών που προκάλεσαν τη δημόσια οργή.

Η έκκληση για γενική απεργία ακολουθεί τις διαδηλώσεις της περασμένης Παρασκευής, όταν χιλιάδες άνθρωποι, παρά το τσουχτερό κρύο, βγήκαν στους δρόμους της Μινεάπολης, ζητώντας από τον Ντοναλντ Τραμπ να σταματήσει τις επιχειρήσεις της ICE.

Οι διαδηλωτές δήλωσαν σήεμρα ότι θέλουν να εντείνουν την πίεση παρά τη δήλωση τού Αμερικανού προέδρου ότι θα «χαλαρώσει λίγο» τις επιχειρήσεις στη Μινεσότα.

«Θέλουμε να μετατραπεί αυτό σε ένα κίνημα με διάρκεια, οπότε στο μέλλον θα ακολουθήσουν περισσότερες απεργίες, περισσότερες διαμαρτυρίες», δήλωσε η Μπριάνα Τζάκσον μέλος της Ένωσης Μαύρων Φοιτητών στο πανεπιστήμιο της Μινεσότα σε βίντεο που αναρτήθηκε για την προώθηση του κινήματος διαμαρτυρίας.

«Θέλουμε αυτό να είναι ένα πιο συνεχιζόμενο κίνημα, οπότε προχωρώντας: περισσότερες απεργίες, περισσότερες διαδηλώσεις», είπε η Μπριάνα Τζάκσον, μέλος της Ένωσης Μαύρων Φοιτητών του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, σε βίντεο που προωθεί την απεργία.

{https://www.youtube.com/shorts/TWFsRPf4gpk}

Οργή μετά τους θανάτους του Πρέτι και της Γκουντ

Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι έβγαλαν τους Δημοκρατικούς από τον Λευκό Οίκο και επανέφεραν τον Τραμπ στην εξουσία το 2024, εν μέρει από απογοήτευση για την αύξηση της παράνομης μετανάστευσης στις ΗΠΑ.

Πλέον, το ποσοστό των Αμερικανών που στηρίζει την πολιτική μετανάστευσης του Τραμπ έχει φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η καταστολή είχε υπερβεί τα όρια.

Μία μέρα μετά τις διαδηλώσεις της περασμένης Παρασκευής, οι πράκτορες της ICE πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι, 37 ετών, νοσηλευτής σε νοσοκομείο για στρατιωτικούς βετεράνους.

Είχε προηγηθεί ο θάνατος της Ρενέ Γκουντ, 37 ετών, μητέρας τριών παιδιών, στο αυτοκίνητό της στις 7 Ιανουαρίου, επίσης από πυρά πρακτόρων της ICE.

Σε μνημόσυνο στο σημείο όπου σκοτώθηκε ο Πρέτι, μια γυναίκα άφησε χθες μια ανθοδέσμη και κλαίγοντας είπε ότι ένιωσε την ανάγκη να διαδηλώσει στη μνήμη του.

«Αύριο δεν θα ξοδέψω καθόλου χρήματα», είπε η Στέισι, που ζήτησε να μην δημοσιευθεί το επώνυμό της. «Είναι ο δικός μου τρόπος να γίνω φωνή για εκείνους που δεν έχουν, όπως ο Άλεξ».

Στην νότια πολιτεία της Τζόρτζια, μαθητές σε 90 λύκεια από την Ατλάντα έως το Σαβάννα σχεδιάζουν να απουσιάσουν από τα μαθήματα σήμερα Παρασκευή.

«Λέμε όχι στην κανονικότητα όσο η ICE συνεχίζει να τρομοκρατεί τις κοινότητές μας», δήλωσε η Κλαούντια Αντρέντε, από την οργάνωση Atlanta’s Party for Socialism and Liberation.

Χθες ο «τσάρος των συνόρων» Τομ Χόμαν, που ανέλαβε επικεφαλής των επιχειρήσεων των υπηρεσιών μετανάστευσης στη Μινεσότα, δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες θα περιοριστούν πλέον σε στοχευμένες επιχειρήσεις.

Εξάλλου νέες οδηγίες που εκδόθηκαν ζητούν από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να αποφεύγουν τη μη απαραίτητη επικοινωνία με «ταραξίες» προκείμενου να μην «υποδαυλίζουν την κατάσταση».

Με πληροφορίες από Reuters