Οι οδηγοί ταξί εκφράζουν τη διαφωνία τους με διατάξεις του νομοσχεδίου.

Εικοσιτετράωρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, ξεκινούν από σήμερα Τρίτη 17 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου τα ταξί, σύμφωνα με το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Οι οδηγοί ταξί εκφράζουν τη διαφωνία τους με διατάξεις του νομοσχεδίου, το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, και αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών.

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) έκανε γνωστό πως έχει προγραμματίσει κινητοποιήσεις διαρκείας πανελλαδικά, αρχής γενομένης με 24ωρη απεργία σήμερα Τρίτη 17 Μαρτίου, και για όσο διαρκεί η συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.