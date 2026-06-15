Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε αυστηρά μέτρα κατά των social media για την προστασία των παιδιών από την υπερβολική έκθεση στις οθόνες.

Η Βρετανία ετοιμάζεται να απαγορεύσει τη χρήση δημοφιλών εφαρμογών, όπως το TikTok, το Snapchat και το YouTube, σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Στόχος της κυβέρνησης είναι να προστατεύσει τους νέους από το επιζήμιο περιεχόμενο και την υπερβολική έκθεση στις οθόνες, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (15/06) ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του επόμενου έτους. Με αυτή την κίνηση, το Ηνωμένο Βασίλειο συντονίζεται με ένα παγκόσμιο κύμα αυστηροποίησης των κανόνων για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Ήδη, χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Βραζιλία και η Ινδονησία έχουν θεσπίσει νόμους ή έχουν ανακοινώσει ηλικιακούς περιορισμούς, ενώ η Γαλλία, η Ισπανία, η Δανία, η Ταϊλάνδη και η Νότια Κορέα μελετούν παρόμοια μέτρα.

{https://x.com/SkyNews/status/2066420074265661746}

Ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είναι και ο ίδιος πατέρας δύο εφήβων, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι κάθε γονιός βλέπει πλέον με τα μάτια του πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν τα παιδιά δυστυχισμένα. Πρόσθεσε ότι άκουσε προσωπικά τις εκκλήσεις πολλών οικογενειών για αλλαγή και η κυβέρνηση σκοπεύει να πράξει το σωστό.

Οι έφηβοι θα καταφύγουν σε «σκοτεινά μονοπάτια»

Το σχέδιο της κυβέρνησης προκάλεσε ανάμικτες αντιδράσεις. Πολλοί επικρότησαν την πρωτοβουλία, όμως δεν έλειψαν και εκείνοι που αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας καθολικής απαγόρευσης.

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Οι εταιρείες YouTube και Meta, η οποία έχει το Facebook και το Instagram, προειδοποίησαν ότι ένας τέτοιος αποκλεισμός μπορεί να οδηγήσει τους εφήβους σε «ανεξέλεγκτα» και «σκοτεινά μονοπάτια» του διαδικτύου.

Εκπρόσωπος του YouTube ανέφερε ότι τα παιδιά θα αποκοπούν από ασφαλείς και χρήσιμες πλατφόρμες, στρεφόμενα σε ανώνυμες υπηρεσίες χωρίς καμία επίβλεψη. Από την πλευρά της, η Meta τόνισε ότι οι έφηβοι θα βρουν εναλλακτικές λύσεις που δεν διαθέτουν κανένα εργαλείο γονικού ελέγχου.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι υπάρχουν προκλήσεις και ότι κάποιοι έφηβοι θα προσπαθήσουν να παρακάμψουν την απαγόρευση. Ωστόσο, επέμεινε ότι το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί, φέρνοντας ως παράδειγμα το αλκοόλ. Όπως είπε, το γεγονός ότι κάποιοι έφηβοι πίνουν πριν την επιτρεπόμενη ηλικία, δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να απαγορεύουμε την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους.

Παρά τις εσωκομματικές πιέσεις που δέχεται το τελευταίο διάστημα για την ηγεσία του, ο Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι δεν είναι διατεθειμένος να κάνει συμβιβασμούς όταν πρόκειται για την ασφάλεια των παιδιών.

{https://x.com/PolitlcsUK/status/2066430862158160244}

Πώς θα λειτουργήσει το μέτρο και τι περιλαμβάνει

Η Βρετανία θα ακολουθήσει το μοντέλο της Αυστραλίας, η οποία έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε στους κάτω των 16 ετών να έχουν λογαριασμούς στα social media. Οι πλατφόρμες που δεν θα λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποκλείουν τους ανηλίκους θα αντιμετωπίζουν τσουχτερά πρόστιμα εκατομμυρίων δολαρίων.

Η απαγόρευση θα ισχύσει για το Snapchat, το TikTok, το YouTube, το Instagram, το Facebook και το X. Αντίθετα, θα εξαιρεθούν το YouTube Kids καθώς και οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το WhatsApp και το Signal. Ο Στάρμερ διευκρίνισε ότι οι κυρώσεις θα στρέφονται κατά των εταιρειών τεχνολογίας και όχι κατά των ίδιων των παιδιών, τονίζοντας ότι η χώρα του θα υιοθετήσει ακόμα πιο αυστηρά μέτρα από την Αυστραλία.

Παράλληλα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να εμποδίσει την επαφή αγνώστων με παιδιά σε πλατφόρμες gaming και live streaming. Επίσης, τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης που προσομοιώνουν ρομαντικές ή σεξουαλικές σχέσεις θα επιτρέπονται αυστηρά μόνο σε ενήλικες.

Τέλος, εξετάζονται επιπλέον ρυθμίσεις, όπως η απαγόρευση χρήσης κατά τις νυχτερινές ώρες και η διακοπή του ατελείωτου σκρολαρίσματος (infinite scrolling) για τους χρήστες κάτω των 18 ετών, με περισσότερες λεπτομέρειες να αναμένονται τον επόμενο μήνα.

Με πληροφορίες του AP