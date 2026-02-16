Η Βρετανία, μετά την παγκόσμια πρωτοτυπία της Αυστραλίας, εντάσσεται στις χώρες που θέλει να απαγορεύσει τη χρήση των social media σε χρήστες κάτω των 16 ετών.

Μέχρι τον Ιούνιο είναι πιθανό η Βρετανία να προχωρήσει στην απαγόρευση των social media στους ανήλικους κάτω των 16 ετών, στο πλαίσιο της κυβέρνησης Στράμερ να αντιμετωπίσει όσο το δυνατόν ταχύτερα τους ψηφιακούς κινδύνους που εγγυμονεί η αλόγιστη χρήση τους σε αυτές τις ηλικίες.

Η διαβούλευση για το νέο εγχείρημα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026, με τη βρετανική κυβέρνηση να ακολουθεί τα βήματα της Αυστραλίας, η οποία έγινε η πρώτη χώρα που προχώρησε στην απαγόρευση των social media τον Δεκέμβριο του 2025.

Ανάμεσα στις χώρες που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση είναι η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ελλάδα, με την τάση αυτή να αυξάνεται από τότε που αποκαλύφθηκε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη, και πιο συγκεκριμένα το chatbot Grok του Ίλον Μασκ, μπορεί να παράγει εικόνες ανθρώπων χωρίς την έγκρισή τους.

Αυξάνεται παγκοσμίως η πίεση προς τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο νόμος του 2023 για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο συγκαταλέγεται στα πιο αυστηρά ρυθμιστικά πλαίσια παγκοσμίως. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνει ρητά τις ιδιωτικές συνομιλίες χρηστών με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, εκτός εάν το περιεχόμενο αυτών των συνομιλιών κοινοποιείται και σε άλλους. Πρόκειται για ένα νομικό κενό, το οποίο –σύμφωνα με την υπουργό Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ– πρόκειται να αντιμετωπιστεί σύντομα.

Η υπουργός τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν να παραμένουν ασαφή σημεία σε μια νομοθεσία που χρειάστηκε σχεδόν οκτώ χρόνια για να οριστικοποιηθεί και να τεθεί σε ισχύ. Εκφράζοντας την ανησυχία της για τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, επισήμανε ότι τόσο η ίδια όσο και ο πρωθυπουργός προβληματίζονται για τον αντίκτυπό τους σε παιδιά και εφήβους. Όπως ανέφερε, υπάρχουν περιπτώσεις ανηλίκων που αναπτύσσουν στενούς δεσμούς με τέτοια συστήματα, τα οποία όμως δεν έχουν σχεδιαστεί με προτεραιότητα την παιδική προστασία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις πριν από τον Ιούνιο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι τεχνολογικές εταιρείες θα φέρουν την ευθύνη να διασφαλίζουν πως οι υπηρεσίες τους συμμορφώνονται με το βρετανικό νομικό πλαίσιο.

Παράλληλα, θα ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση για πιθανές αλλαγές στη διαδικασία αυτόματης διατήρησης ψηφιακών δεδομένων σε περιπτώσεις θανάτου ανηλίκου. Στόχος είναι να διευκολύνεται η πρόσβαση των ερευνητικών αρχών σε κρίσιμα διαδικτυακά στοιχεία, ένα αίτημα που εδώ και χρόνια προβάλλουν οικογένειες θυμάτων.

{https://youtu.be/2NxvH2anPrk?si=BSC8DT0mHiBk29_i}

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται μέτρα για τον περιορισμό της λεγόμενης «τυχαίας σύζευξης» αγνώστων σε κονσόλες παιχνιδιών, καθώς και τεχνικές λύσεις που θα εμποδίζουν την αποστολή και λήψη γυμνού ή σεξουαλικού περιεχομένου. Οι σχετικές ρυθμίσεις αναμένεται να κατατεθούν ως τροπολογία στην υφιστάμενη νομοθεσία για την εγκληματικότητα και την προστασία των παιδιών.

Αν και οι παρεμβάσεις αυτές προβάλλονται ως αναγκαίες για την ενίσχυση της ασφάλειας των ανηλίκων, δεν λείπουν οι ενστάσεις. Συχνά επισημαίνεται ότι τέτοιου είδους μέτρα μπορεί να επηρεάσουν την ιδιωτικότητα των ενηλίκων ή την ελεύθερη πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ έχουν προκαλέσει και διαφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης και το εύρος της κρατικής ρύθμισης.

{https://youtu.be/YUQLM64_V2k?si=8ywRh3NnCG0W19qu}

Ήδη, ορισμένες μεγάλες ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου έχουν επιλέξει να αποκλείσουν την πρόσβαση σε χρήστες από το Ηνωμένο Βασίλειο αντί να εφαρμόσουν ελέγχους ηλικίας. Ωστόσο, τέτοιοι περιορισμοί μπορούν να παρακαμφθούν μέσω εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN), των οποίων τη χρήση από ανηλίκους εξετάζει να περιορίσει η κυβέρνηση.

Τέλος, παρότι αρκετοί γονείς και οργανώσεις υπέρ της ψηφιακής ασφάλειας ζητούν την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά, υπάρχουν και φορείς προστασίας ανηλίκων που εκφράζουν επιφυλάξεις. Όπως σημείωσε η υπουργός, μια οριζόντια απαγόρευση θα μπορούσε να μετατοπίσει προβληματικές συμπεριφορές σε λιγότερο ελεγχόμενες πλατφόρμες ή να δημιουργήσει ένα απότομο «μεταβατικό κενό» όταν οι νέοι συμπληρώνουν τα 16. Επιπλέον, η κυβέρνηση θεωρεί απαραίτητο να διαμορφωθεί πρώτα ένας σαφής νομικός ορισμός για το τι συνιστά «μέσο κοινωνικής δικτύωσης» πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε σχετική ρύθμιση.