Η βρετανική οικονομία κατέγραψε οριακή ανάπτυξη 0,1% το τέταρτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (Office for National Statistics).

Η επίδοση αυτή υπολείπεται των προσδοκιών των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίοι ανέμεναν ρυθμό ανάπτυξης 0,2% για την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου, μετά την επίσης ασθενή αύξηση 0,1% που είχε καταγραφεί στο τρίτο τρίμηνο.

Σε μηνιαία βάση, η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 0,1% τον Δεκέμβριο, παρουσιάζοντας επιβράδυνση σε σχέση με την απροσδόκητη άνοδο 0,2% που είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο.