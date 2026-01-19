Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης τονίζει τον ρόλο της Έρευνας και Καινοτομίας για την ανάπτυξη της χώρας.

«Η Έρευνα και η Καινοτομία αποτελούν βασικούς πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Οι νέες τεχνολογίες παίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην καθημερινότητά μας και στην ανάπτυξη», τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ3 και στην εκπομπή «Μέρα με Χρώμα» με τη δημοσιογράφο Έλσα Ποιμενίδου.

Όπως ανέφερε, το οικοσύστημα που περιλαμβάνει ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας και startups δημιουργεί νέες συνθήκες για επιχειρήσεις και κοινωνία.

Το πρώτο «Φεστιβάλ Καινοτομίας» στη Θεσσαλονίκη

Μιλώντας για το πρώτο Φεστιβάλ Καινοτομίας που προετοιμάζεται στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Καλαφάτης επισήμανε: «Φιλοδοξούμε να οργανώσουμε ένα φεστιβάλ για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το οποίο να ενισχύσει τη Θεσσαλονίκη ως κόμβο παραγωγής και εξαγωγής γνώσης και καινοτομίας, με έμφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις».

Στόχος του φεστιβάλ είναι να φέρει επενδυτές και επιχειρηματικούς αγγέλους κοντά στις startups, δημιουργώντας τον πυρήνα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη.

Η αναβάθμιση των ερευνητικών κέντρων οδηγεί στην καλύτερη σύνδεση με την αγορά

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης σημείωσε: «Η έρευνα είναι η πηγή νέας γνώσης. Θωρακίζουμε τα ερευνητικά μας κέντρα με περισσότερα από 370 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για νέες υποδομές, ανακαινίσεις και εξοπλισμό».

Αναφέρθηκε σε ερευνητικά κέντρα όπως το ΕΚΕΤΑ, το ΙΤΕ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο Δημόκριτος και το Αθηνά, τα οποία διαθέτουν υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό και πολύ θετικές αξιολογήσεις. «Στόχος μας είναι η διασύνδεση της έρευνας με την αγορά και η μετατροπή της γνώσης σε προϊόν ή υπηρεσία με προστιθέμενη αξία», τόνισε.

«Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από το νέο υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, όπως εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ένα υπουργείο που θα υλοποιεί ενιαία πολιτική για την έρευνα στη χώρα μας», σημείωσε ο κ. Καλαφάτης.

Όπως πρόσθεσε, στόχος είναι η επίλυση της τμηματοποίησης της έρευνας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και άλλων υπουργείων, φέρνοντας κοντά την ακαδημαϊκή κοινότητα με την αγορά.

Brain Gain και στήριξη νεαρών επιστημόνων

Ο Υφυπουργός τόνισε: «Στο Υπουργείο Ανάπτυξης επενδύουμε στη στήριξη των startups και των ΜμΕ, στην πρόσβασή τους σε νέες τεχνολογίες και Τεχνητή Νοημοσύνη. Στόχος μας είναι οι νέοι επιστήμονες να προσφέρουν στην Ελλάδα».

Παράλληλα, το πρόγραμμα Brain Gain στοχεύει στην επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό, ενισχύοντας την ελληνική οικονομία με νέες γνώσεις και ταλέντο.

«Για τη Θεσσαλονίκη είναι επιλογή του Πρωθυπουργού να γίνει μια σύγχρονη πόλη έως το 2030, αξιοποιώντας τις ερευνητικές και ακαδημαϊκές υποδομές της και το ταλέντο των νέων επιστημόνων», κατέληξε ο κ. Καλαφάτης.