Να δεσμευτεί πως δεν θα υπάρξει καμιά εμπλοκή της Ελλάδος στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν ζήτησε από τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την χθεσινή θεσμική συνάντηση που είχαν και η οποία κράτησε κάτι λιγότερο από 40 λεπτά. Η συζήτηση εξαντλήθηκε αποκλειστικά στην κρίση στην Μέση Ανατολή, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στηρίζει οποιαδήποτε παροχή βοήθειας προς την Κύπρο.

Άλλωστε λίγο πριν τη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου και του εξέφρασε την απόλυτη αλληλεγγύη του και υποστήριξή του. Στο μενού της συνάντησης των δυο ηγετών υπήρξε και το θέμα της στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου φάνηκε να συμφωνούν ότι θα πρέπει να υπάρξει πίεση προκειμένου να ακολουθηθεί ο δρόμος της διπλωματίας και του διεθνούς δικαίου.

Κάπου εκεί ολοκληρώνεται και το πλαίσιο της συμφωνίας του ΠΑΣΟΚ με τις κυβερνητικές επιλογές, άλλωστε από την Χαριλάου Τρικούπη ήθελαν με τη συνάντηση αυτή να καταδείξουν πως το κόμμα τους είναι το πλέον θεσμικό, ιδίως σε συνθήκες παγκόσμιας ανάφλεξης. Βεβαίως, τα όρια της ισορροπίας είναι λεπτά, καθώς ξέρουν ότι σε τέτοιες περιόδους οι λαοί παραδοσιακά συσπειρώνονται γύρω «από τη σημαία», δηλαδή τις κυβερνήσεις τους, εκτός αν υπάρξει κάποιο «απρόοπτο», το οποίο φυσικά και απεύχονται. Για αυτό και θα παρακολουθούν τις κινήσεις της κυβέρνησης για να κάνουν με προσεχτικό τρόπο την κριτική τους. Για παράδειγμα, αναμένουν τους χειρισμούς που θα γίνουν από το υπουργείο Εξωτερικών για την επιστροφή των Ελλήνων που βρίσκονται σε εμπόλεμες περιοχές όταν θα ανοίξει ο εναέριος διάδρομος.

Σε σχέση με την ισορροπία που λέγαμε παραπάνω, η κατάσταση δυσκολεύει σε ένα βαθμό την επικοινωνία και κατ' επέκταση τη συνεννόηση του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά, καθώς τα δυο προαναφερθέντα κόμματα δεν τάσσονται αναφανδόν υπέρ της πολεμικής στήριξης της Ελλάδος στην Κύπρο, παρά τις επιμέρους φωνές στο εσωτερικό τους(πχ η Νίνα Κασιμάτη). Επιπλέον τόσο ο κ. Φάμελλος όσο και ο κ. Χαρίτσης δεν επέλεξαν την κατ' ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αλλά με κοινή τους επιστολή προς τον κ. Μητσοτάκη ζήτησαν τη σύγκληση του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών.

Πάντως, στο ΠΑΣΟΚ δεν αφήνουν πίσω το θέμα των υποκλοπών και είναι σαφές ότι εκτός κάποιας ακραίας εξέλιξης στη Μέση Ανατολή, τις προσεχείς ημέρες θα επαναφέρουν το ζήτημα και μάλιστα αναμένονται σχετικές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίας. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να συνδέσουν τους τέσσερις επιχειρηματίες που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως με πολιτικά πρόσωπα, προκειμένου να αναδειχτεί, όπως λένε, η πραγματική εικόνα του σκανδάλου των παρακολουθήσεων.

Όλα αυτά γίνονται σε μια περίοδο που το ΠΑΣΟΚ κινείται σε αμιγώς συνεδριακούς ρυθμούς, καθώς ως την Δευτέρα κλείνουν οι υποψηφιότητες για τους συνέδρους και ακολούθως στις 15 Μαρτίου θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξή τους. Παράλληλα με αυτή τη διαδικασία αυτή, αναμένονται και οι ανακοινώσεις από τον Κώστα Σκανδαλίδη για την νέα διεύρυνση του κόμματος, όπου ανάμεσα στα πρόσωπα που θα ενεργοποιηθούν είναι ένας πολύ γνωστός καλλιτέχνης, καθηγητές πανεπιστημίου, μεσαία κομματικά στελέχη κλπ.