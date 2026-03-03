Τη μεταφορά συστοιχίας αντιαεροπορικών πυραύλων MIM-104 Patriot στην Κάρπαθο αποφάσισαν οι ελληνικές αρχές. Η απόφαση φέρεται να ελήφθη στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων ενίσχυσης της αεράμυνας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Τι είναι το σύστημα Patriot
Οι Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target) αποτελούν ένα από τα πιο προηγμένα αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα παγκοσμίως. Πρόκειται για σύστημα εδάφους-αέρος που έχει σχεδιαστεί για την αναχαίτιση:
- Μαχητικών αεροσκαφών
- Μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones)
- Πυραύλων cruise
- Βαλλιστικών πυραύλων
Μια συστοιχία Patriot περιλαμβάνει ραντάρ υψηλής ακρίβειας, κέντρο ελέγχου πυρός, εκτοξευτές πυραύλων και οχήματα υποστήριξης. Το ραντάρ του συστήματος μπορεί να εντοπίζει και να παρακολουθεί ταυτόχρονα πολλαπλούς στόχους σε μεγάλες αποστάσεις, καθοδηγώντας τους πυραύλους με υψηλό ποσοστό επιτυχίας.
Επιχειρησιακές δυνατότητες
Ανάλογα με την έκδοση (PAC-2 ή PAC-3), το σύστημα μπορεί να καλύψει αποστάσεις που φτάνουν έως και τα 70–160 χιλιόμετρα για αεροπορικούς στόχους, ενώ διαθέτει και ικανότητα αντιβαλλιστικής προστασίας.
Οι νεότερες εκδόσεις PAC-3 έχουν βελτιωμένη δυνατότητα καταστροφής βαλλιστικών πυραύλων με τεχνολογία «hit-to-kill», δηλαδή με άμεση πρόσκρουση στον στόχο.
Η ανάπτυξη μιας τέτοιας συστοιχίας σε νησιωτική περιοχή ενισχύει σημαντικά την αντιαεροπορική και αντιπυραυλική «ομπρέλα», λειτουργώντας αποτρεπτικά και αυξάνοντας τον βαθμό ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων.
Χαρακτηριστικά των PATRIOT
Χαρακτηριστικά Ραντάρ: AN/MPQ-65 Radar Set
- Κατασκευάστρια Εταιρεία: RAYTHEON
- Περιγραφή: Ραντάρ έρευνας και εγκλωβισμού στόχων και καθοδήγησης βλήματος
- Τύπος: PHASED ARRAY
- Κάλυψη: 120°
- Μέγιστη Εμβέλεια: 170 χλμ
Χαρακτηριστικά Εκτοξευτήρα M-901 Launching Station
- Κατασκευάστρια Εταιρεία: RAYTHEON
- Περιγραφή: Τετραπλός εκτοξευτήρας Α/Α βλημάτων
Τύποι Βλημάτων
- MIM-104D GEM (Guidance Enhanced Missile)
- MIM-104B SOJC (Stand-Off Jammer Counter)
- MIM-104A
Επιδόσεις:
- Μέγιστη Ταχύτητα: 3+ Mach
- Επιτάχυνση: 30 g
- Μέγιστο ύψος εμπλοκής: 24 χλμ
- Μέγιστη εμβέλεια: 160 χλμ
- Βάρος Κεφαλής: 90 κιλά