Tην μεταφορά συστοιχίας αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot αποφάσισαν οι ελληνικές αρχές. Αποτελούν ένα από τα πιο προηγμένα αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα παγκοσμίως.

Τη μεταφορά συστοιχίας αντιαεροπορικών πυραύλων MIM-104 Patriot στην Κάρπαθο αποφάσισαν οι ελληνικές αρχές. Η απόφαση φέρεται να ελήφθη στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων ενίσχυσης της αεράμυνας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Τι είναι το σύστημα Patriot

Οι Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target) αποτελούν ένα από τα πιο προηγμένα αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα παγκοσμίως. Πρόκειται για σύστημα εδάφους-αέρος που έχει σχεδιαστεί για την αναχαίτιση:

Μαχητικών αεροσκαφών

Μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones)

Πυραύλων cruise

Βαλλιστικών πυραύλων

Μια συστοιχία Patriot περιλαμβάνει ραντάρ υψηλής ακρίβειας, κέντρο ελέγχου πυρός, εκτοξευτές πυραύλων και οχήματα υποστήριξης. Το ραντάρ του συστήματος μπορεί να εντοπίζει και να παρακολουθεί ταυτόχρονα πολλαπλούς στόχους σε μεγάλες αποστάσεις, καθοδηγώντας τους πυραύλους με υψηλό ποσοστό επιτυχίας.

Επιχειρησιακές δυνατότητες

Ανάλογα με την έκδοση (PAC-2 ή PAC-3), το σύστημα μπορεί να καλύψει αποστάσεις που φτάνουν έως και τα 70–160 χιλιόμετρα για αεροπορικούς στόχους, ενώ διαθέτει και ικανότητα αντιβαλλιστικής προστασίας.

Οι νεότερες εκδόσεις PAC-3 έχουν βελτιωμένη δυνατότητα καταστροφής βαλλιστικών πυραύλων με τεχνολογία «hit-to-kill», δηλαδή με άμεση πρόσκρουση στον στόχο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανάπτυξη μιας τέτοιας συστοιχίας σε νησιωτική περιοχή ενισχύει σημαντικά την αντιαεροπορική και αντιπυραυλική «ομπρέλα», λειτουργώντας αποτρεπτικά και αυξάνοντας τον βαθμό ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Χαρακτηριστικά των PATRIOT

Χαρακτηριστικά Ραντάρ: AN/MPQ-65 Radar Set

Κατασκευάστρια Εταιρεία: RAYTHEON

Περιγραφή: Ραντάρ έρευνας και εγκλωβισμού στόχων και καθοδήγησης βλήματος

Τύπος: PHASED ARRAY

Κάλυψη: 120°

Μέγιστη Εμβέλεια: 170 χλμ

Χαρακτηριστικά Εκτοξευτήρα M-901 Launching Station

Κατασκευάστρια Εταιρεία: RAYTHEON

Περιγραφή: Τετραπλός εκτοξευτήρας Α/Α βλημάτων

Τύποι Βλημάτων

MIM-104D GEM (Guidance Enhanced Missile)

MIM-104B SOJC (Stand-Off Jammer Counter)

MIM-104A

Επιδόσεις: