Ή η Άγκυρα θα το ...φυλάει;

Η Αθήνα πάντως πιστεύει ότι με την αποστολή των δυο φρεγατών και του ζεύγους F-16 στην Κύπρο «εκτίθεται η Τουρκία».

Και αυτό συμβαίνει επειδή η Άγκυρα δεν μπορεί να αντιδράσει καθώς πίσω από την επιχείρηση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και πως ακόμα και αν δεν ήταν η επιχείρηση βοηθάει την επίθεσή τους στο Ιράν.

Άλλα κυβερνητικά στελέχη ωστόσο ανησυχούν μήπως η Τουρκία αντιδράσει σε άλλο μέτωπο, όταν έχει ξεκαθαρίσει σχετικά η κατάσταση με το Ιράν και σε μέτωπο διαφορετικό από τον πόλεμο που εξαπέλυσε ο Τραμπ...

Β.Σκ.