Η Αφροδίτη Γραμμέλη μίλησε για την Κατερίνα Καινούργιου, η δημόσια «συγγνώμη» και η συγκίνηση της παρουσιάστριας.

Καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show», βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής 1η Μαρτίου η Αφροδίτη Γραμμέλη, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην Κατερίνα Καινούργιου και στην κριτική που της έχει ασκήσει στο παρελθόν.

Απόσπασμα της συνέντευξής της, προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 2 Μαρτίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», με την παρουσιάστρια να σχολιάζει συγκινημένη τα όσα ειπώθηκαν από την τηλεκριτικό προς το πρόσωπό της.

Αρχικά παρακολουθώντας το απόσπασμα η παρουσιάστρια τόνισε: «Με συγκίνησε πολύ. Είμαι ένας άνθρωπος που μέσα σε αυτό το χώρο – τώρα να είμαστε αντικειμενικοί, οι συνάδελφοι μου θα μου πουν καλά λόγια αλλά γενικότερα δεν νιώθω ότι για τα πράγματα που έχω κάνει γιατί είμαι πάρα πολλά χρόνια, το έχω κατακτήσει μόνη μου, έχω υπάρξει πάρα πολλές χρονιές πρώτη σε εκπομπές που παρουσιάζω και στον ALPHA και στο OPEN, δεν νιώθω ότι αυτό έχει ακουστεί πάρα πολύ».

Και συνέχισε: «Να μην πεις καλή κουβέντα ενώ σε άλλους έχουν έρθει λίγο πιο εύκολα. Δεν με απασχολεί καθόλου. Νιώθω ότι στο παρελθόν, ειδικά από κάποιους τηλεκριτικούς έχω αδικηθεί πάρα πολύ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η συγγνώμη. Το να το κάνω δημόσια όπως ο έκανε η Αφροδίτη με συγκίνησε».

Από την πλευρά της η Αφροδίτη Γραμμέλη, το βράδυ της Κυριακής εξήγησε πως στο παρελθόν είχε υπάρξει ιδιαίτερα αυστηρή με την κριτική της προς την Κατερίνα Καινούργιου. Έτσι, μιλώντας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τόνισε πως οφείλει μία «συγγνώμη» στην γνωστή παρουσιάστρια.

Σε δεύτερο χρόνο η Κατερίνα Καινούργιου τόνισε: «Θυμάμαι εκείνη την εποχή που μόλις ξεκινούσα στα πρώτα βήματα. Ήταν πολύ σκληρές οι κριτικές σε σημείο να κλαίω αλλά νομίζω τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά τότε. Δυστυχώς ήταν και λίγο καθοδηγούμενες οι κριτικές. Πια είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Θυμάμαι να κλαίω και να μου λένε «η Αφροδίτη είναι καλός άνθρωπος, πάρε την ένα τηλέφωνο». Λες όταν ξεκινάς θα πάρω εγώ έναν τηλεκριτικό; Σε καμία περίπτωση. Με συγκίνησε το ότι το επαναφέρει και ζητάει συγγνώμη. Τα τελευταία χρόνια έχει γράψει και εξαιρετικά που το έχω εκτιμήσει».

