Σοκαρισμένη η παρουσιάστρια με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί όλος ο πλανήτης τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, μετά το χτύπημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Το Ντουμπάι, το Μπαχρέιν και το Άμπου Ντάμπι, είναι ανάμεσα στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, με πολλούς Έλληνες να έχουν επιλέξει τα μέρη αυτά για τις διακοπές τους.

Ανάμεσά τους και η Σταματίνα Τσιμτσιλή που βρέθηκε εκεί πριν λίγες μέρες με την οικογένειά της. Η παρουσιάστρια του Happy Day μίλησε γι’ αυτό, κατά την έναρξη της σημερινής της εκπομπής.

