Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η παρέα της επέστρεψε το πρωί της Πέμπτης 7 Ιανουαρίου στο πλατό του Happy Day στον Alpha και όλοι μαζί έστειλαν τις ευχές τους για το 2026 που μόλις ξεκίνησε, ενώ έκοψαν και βασιλόπιτα.

«Για εμάς είναι η πρώτη εκπομπή της σεζόν και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε μαζί σας σε αυτό το ωραίο πρωινό ξύπνημα. Καλή υγεία, με φως, με όμορφες ειδήσεις που τις έχουμε ανάγκη. Δεν ξεκίνησε με αυτές το 2026 αλλά δεν πειράζει, έχουμε καιρό να γυρίσουμε τροχό» είπε η παρουσιάστρια.

