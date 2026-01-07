Η θέρμανση δεν χρειάζεται να είναι μυστήριο, με λίγη παρατήρηση και προγραμματισμό, μπορείτε να κρατήσετε το σπίτι σας ζεστό και οικονομικό καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα.

Με την έναρξη της χειμερινής περιόδου, επανέρχεται κάθε χρόνο η ίδια απορία, πρέπει να αφήνουμε τη θέρμανση συνεχώς ενεργοποιημένη ή να την ανοίγουμε και να την κλείνουμε ανάλογα με τις ανάγκες;

Ο γνωστός ειδικός για τους καταναλωτές Martin Lewis ήρθε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, παρουσιάζοντας τα πιο πρόσφατα στοιχεία και συμβουλές από ειδικούς.

Η προσέγγιση «χαμηλή και αργή»

Υποστηρικτές της μεθόδου «χαμηλή και αργή» προτείνουν τη διατήρηση των καλοριφέρ σε σταθερά χαμηλή θερμοκρασία, θεωρώντας ότι το σπίτι θερμαίνεται πιο αποτελεσματικά. Όπως εξηγεί το Heat Geek, εάν έχετε σύγχρονο λέβητα ή αντλία θερμότητας και περνάτε πολύ χρόνο στο σπίτι, η σταθερή θερμοκρασία 18-19°C μπορεί να είναι πιο οικονομική και ενεργειακά αποδοτική.

Η μέθοδος αυτή εκμεταλλεύεται τις τεχνολογίες των σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης: οι αντλίες θερμότητας αντλούν θερμότητα από το περιβάλλον, ενώ οι λέβητες συμπύκνωσης ανακτούν μέρος της θερμότητας πριν διαφύγει, μειώνοντας τη σπατάλη ενέργειας. Επιπλέον, η συνεχής, ήπια θέρμανση εμποδίζει τη συσσώρευση υγρασίας στους τοίχους, μειώνοντας τον κίνδυνο μούχλας.

Η εναλλακτική προσέγγιση: Θέρμανση μόνο όταν χρειάζεται

Από την άλλη πλευρά, το Energy Saving Trust και η British Gas υποστηρίζουν ότι η συνεχής λειτουργία της θέρμανσης οδηγεί σε μεγαλύτερη απώλεια θερμότητας και αυξημένο κόστος. Η πιο αποδοτική στρατηγική, σύμφωνα με αυτούς, είναι να θερμαίνετε το σπίτι μόνο όταν είναι απαραίτητο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η χρήση προγραμματιζόμενου θερμοστάτη μπορεί να διασφαλίσει ότι το σπίτι σας θα είναι ζεστό όταν το χρειάζεστε, χωρίς περιττές δαπάνες. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για σπίτια με γρήγορα θερμαινόμενους τοίχους ή όταν λείπετε συχνά από το σπίτι.

Τι προτείνει η MoneySavingExpert

Η MSE αναφέρει ότι δεν υπάρχει οριστική απάντηση, καθώς η ιδανική στρατηγική εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του σπιτιού και τις συνήθειες των κατοίκων. Προτείνει την εξής προσέγγιση: Συγκρίνετε την κατανάλωση ενέργειας καταγράφοντας τις μετρήσεις του μετρητή σε αντίστοιχες εβδομάδες για πιο ακριβή αποτελέσματα.

Η επιλογή ανάμεσα στη «χαμηλή και αργή» θέρμανση και τη θέρμανση μόνο όταν χρειάζεται εξαρτάται από τον τύπο λέβητα ή αντλίας θερμότητας, τη μόνωση του σπιτιού και τις προσωπικές σας συνήθειες.

Ωστόσο, η τεχνολογία των σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης και η σωστή χρήση θερμοστατών μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος και την κατανάλωση ενέργειας.