Το πάθος συναντά την ευκολία: Για την επωνυμία αθλητισμού και κίνησης CRIVIT, η πρώην επαγγελματίας τενίστρια Stefanie Graf εμπνέει με το αυθεντικό της χάρισμα και το κίνητρο που μεταδίδει. Το πιστεύω της: Όλοι μπορούν να απολαύσουν την κίνηση.

Stefanie Graf και CRIVIT – ένας τέλειος συνδυασμός. Η πρώην κορυφαία αθλήτρια παγκοσμίου επιπέδου και η αθλητική επωνυμία CRIVIT σηματοδοτούν εντυπωσιακά την έναρξη της συνεργασίας τους, στο πλαίσιο μιας διεθνούς καμπάνιας σε περισσότερες από 30 χώρες. Με το σύνθημα "FIND YOUR MOVE", το πνεύμα της CRIVIT ζωντανεύει μέσα από μια εντυπωσιακή γκάμα προϊόντων. Η πρώτη φάση της συνεργασίας θα υποστηριχθεί από μια καμπάνια επικοινωνίας 360ο και ένα πολυδιάστατο μείγμα μάρκετινγκ και καναλιών προβολής.

Αυτό που συνδέει την CRIVIT και τη Stefanie Graf είναι η πεποίθηση ότι ένας δραστήριος τρόπος ζωής δεν διαμορφώνεται μέσα από την πίεση για επιδόσεις, αλλά μέσα από τη χαρά της ζωής, την ανοιχτή στάση και την αποφόρτιση. Η CRIVIT πρεσβεύει μια αυθεντική προσέγγιση στην άσκηση, η οποία ενθαρρύνει τους ανθρώπους να ακούν το σώμα τους, να αναπτύσσουν τις δικές τους συνήθειες και να βλέπουν τη δραστηριότητα ως ένα αναπόσπαστο και θετικό κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

Η Stefanie Graf φέρει αυτή τη νοοτροπία μέσα από τη δική της εμπειρία. Μετά από μια εξαιρετική καριέρα στον παγκόσμιο πρωταθλητισμό, με 22 τίτλους Grand Slam, 377 εβδομάδες στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης του τένις και παραμένοντας το μόνο άτομο στον κόσμο που έχει κατακτήσει Golden Slam, η οπτική της για τον αθλητισμό έχει εξελιχθεί: μακριά από τη σύγκριση και τις κορυφαίες επιδόσεις, και προς την ολιστική ευεξία σώματος, πνεύματος και ψυχής. Η ισορροπία, η αποφόρτιση και τα εσωτερικά κίνητρα βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της σκέψης της. Πρόκειται για μια προσέγγιση που την καθιστά μια αξιόπιστη και προσιτή συνεργάτιδα για την CRIVIT σε πολλά είδη αθλημάτων.

«Για μένα, η κίνηση είναι πολλά περισσότερα από απλή προπόνηση ή επιδόσεις – είναι ένα κομμάτι της ποιότητας ζωής και της χαράς που θέλω να μεταδώσω σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Η συνεργασία με την CRIVIT, την Lidl και τον Όμιλο Schwarz είναι πολύ σημαντική για μένα, επειδή η επωνυμία μοιράζεται την πεποίθησή μου ότι η κίνηση πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Με την ποικίλη γκάμα της, η CRIVIT προσφέρει εξαιρετική ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αυτό δίνει σε όλους την ευκαιρία να δοκιμάσουν αθλήματα, καθιστώντας τα απόλυτα προσβάσιμα, και να βιώσουν οι ίδιοι πόση ενέργεια και ευεξία μπορεί να φέρει στη ζωή τους ένας δραστήριος, υγιεινός τρόπος διαβίωσης.», δηλώνει η Stefanie Graf.

Με την CRIVIT, η Lidl ακολουθεί για άλλη μια φορά μια προσέγγιση εκδημοκρατισμού και συμπερίληψης. Με την υψηλής ποιότητας, αλλά ελκυστικά τιμολογημένη γκάμα της, η επωνυμία απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και επιπέδων φυσικής κατάστασης, προσφέροντας τόσο αθλητικό εξοπλισμό όσο και ένδυση για ποικίλα αθλήματα. Στην τρέχουσα καμπάνια, η CRIVIT εστιάζει στο κάμπινγκ και τις υπαίθριες δραστηριότητες, την ποδηλασία, το fitness, το τρέξιμο, καθώς και τα ψυχαγωγικά και ομαδικά αθλήματα, με στόχο να παρακινήσει τους ανθρώπους να δοκιμάσουν νέα πράγματα και να βρουν τη μορφή άσκησης που τους ταιριάζει.

Ο Jens Thiemer, Chief Customer Officer της Lidl International, εξηγεί: «Με την κυκλοφορία της CRIVIT, συνεχίζουμε τη στρατηγική μας για τη δημιουργία ισχυρών και πειστικών επωνυμιών-σημείων αναφοράς σε συγκεκριμένες κατηγορίες αναγκών, οι οποίες κάνουν καθημερινά απτή τη θρυλική υπόσχεση «Lidl. Γιατί αξίζει.» , στη βάση μιας πειστικής και ευρείας γκάμας προϊόντων. Μετά την επιτυχημένη καθιέρωση της δικής μας επωνυμίας PARKSIDE στον τομέα των κατασκευών (DIY) και του κήπου, ανοίγουμε τώρα με την CRIVIT μία από τις πιο σχετικές κατηγορίες για μια ολοκληρωμένη και καλύτερη ζωή: τον αθλητισμό, την αναψυχή και την κίνηση. Το γεγονός ότι η Stefanie Graf, ως συνεργάτιδα της CRIVIT, επέλεξε τη Lidl για την περαιτέρω διάδοση της αποστολής της για άσκηση και υγεία, αποτελεί μεγάλη αναγνώριση και ταυτόχρονα απόδειξη και δέσμευση για τη συνέχιση των πειστικών ποιοτικών μας προτύπων και της ηγετικής θέσης της Lidl στις τιμές».

«Η αποστολή μας, την οποία υπηρετούμε με την αθλητική επωνυμία CRIVIT, είναι βαθιά ριζωμένη στη στρατηγική μας ως discounter: Θέλουμε όλοι στην Ελλάδα να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν αθλητικά είδη και εξοπλισμό υψηλής ποιότητας σε ελκυστικές τιμές. Μέσω της συνεργασίας μας με την κορυφαία αθλήτρια παγκοσμίου επιπέδου Stefanie Graf, εμπνέουμε τώρα ακόμη περισσότερους ανθρώπους για μια ζωή γεμάτη δραστηριότητα και κίνηση, φέρνοντας τον αθλητισμό στο επίκεντρο της κοινωνίας.», δήλωσε η Αφροδίτη Πάμπα, Chief Customer Officer & Μέλος Διοίκησης της Lidl Ελλάς.

Η καμπάνια της CRIVIT κάνει πρεμιέρα σε όλη την Ευρώπη στις 14 Φεβρουαρίου με μια επικοινωνιακή στρατηγική ευρείας κλίμακας. Περισσότερες πληροφορίες για την CRIVIT μπορείτε να βρείτε στο επίσημο website www.crivit.com.